Dazn integra nuove funzionalità su Nfl Game Pass per una stagione ancora più immersiva

Dazn per i tifosi

- Dazn e la National Football League sono pronte a dare il via a una spettacolare stagione Nfl 2025 su Nfl Game Pass, disponibile in oltre 200 mercati. Sulla scia del successo della partnership strategica decennale, Dazn e la Nfl ampliano ulteriormente la portata globale del football americano, offrendo ai fan nuove modalità per vivere le partite su Nfl Game Pass. Dopo la significativa crescita in termini di audience e abbonamenti registrati lo scorso anno, Dazn introduce funzionalità innovative per migliorare l’esperienza degli utenti e rendere la nuova stagione la più coinvolgente e immersiva di sempre. Con Nfl Game Pass, gli appassionati potranno seguire in diretta tutte le partite (fatte salve alcune restrizioni applicate in UK e Irlanda), incluse le International Games 2025 e il Super Bowl LX, oltre a NFL RedZone, Nfl Network, Nfl Originals ed esclusivi contenuti Dazn. Dalla Week 1 della regular season, gli aggiornamenti introdotti da Dazn porteranno tutti gli abbonati a Nfl Game Pass ancora più vicino all’azione. La nuova funzione Content Select and Switch consentirà agli utenti di scegliere, da un’unica finestra, i contenuti che desiderano vedere, come replay completi, highlights e “Game in 40”. Contemporaneamente, la funzionalità Fan Zone si arricchirà di modalità interattive come votazioni, sondaggi e pronostici, disponibili su un’ampia gamma di dispositivi, in sempre più lingue e con nuove opzioni di chat. La registrazione e l’accesso sono stati semplificati: ora gli utenti possono accedere a Nfl Game Pass tramite email o account social da Facebook, Gmail, Apple e non solo.

Con l’abbonamento Ultimate, i tifosi potranno godere di vantaggi esclusivi che rendono la visione ancora più premium e coinvolgente. Tra questi, la funzionalità Multiview permetterà di vivere un’esperienza di visione personalizzata e seguire in diretta fino a quattro partite in contemporanea, per non perdere nemmeno un’azione di gioco. Sarà disponibile su web, mobile, tablet e dispositivi Apple TV tramite la funzione “Build Your Own” e con opzioni preconfigurate, “Ready For You”, anche su Smart TV. Inoltre, beneficeranno di tutte le partite del Thursday Night Football e del Sunday Night Football in High Dynamic Range (HDR), della possibilità di vincere i biglietti delle International Games e di uno sconto del 20% per il merchandise ufficiale su NFLShop.com.