Domenica notte su Dazn arriva il Super Bowl LX

Lo spettacolo del Super Bowl LX, al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, si “accende” dalle 23:55, orario italiano, di domenica 8 febbraio e sarà visibile in diretta streaming su Dazn o tramite l’Nfl Game Pass (disponibile in app e in piattaforma), portando tutta l’energia della finale Nfl più attesa dell’anno. Una notte che non è mai solo football, ma un concentrato di sport, musica, cultura pop e spettacolo globale : un vero fenomeno culturale .

- C’è una notte, ogni anno, in cui lo sport smette di essere soltanto competizione e diventa racconto collettivo. È la notte del, l’evento capace di unire milioni di persone davanti allo stesso schermo, attraversando continenti, fusi orari e linguaggi diversi. Ie i

I tifosi che guarderanno il Super Bowl su Dazn – incluso senza costi aggiuntivi nei pacchetti Dazn Family, Dazn Full e Dazn Sports – potranno seguirlo in lingua italiana con la telecronaca di Roberto Gotta e Matteo Gandini. Insieme alla partita in diretta si accenderà anche una programmazione speciale pensata come un vero viaggio nella notte del Super Bowl: uno studio live dedicato che vede la presenza di grandi ospiti appassionati di Nfl e un flusso continuo di storie, analisi e suggestioni che accompagneranno l’attesa, il kickoff e il post-gara, trasformando la finale in un’esperienza da vivere tutta d’un fiato.

On demand, in avvicinamento al grande evento, sarà disponibile un’intervista con Justin Pugh - ex protagonista della NFL - per entrare subito nel dietro le quinte della partita più attesa dell’anno e respirarne il clima ancora prima che il pallone venga messo in gioco.

I possessori dell’NFL Game Pass - disponibile tramite l’app Dazn come abbonamento a sé stante o con possibilità di aggiungerlo a un pacchetto DAZN già attivo, nella versione Standard (al costo di 0,99 euro) e in quella Ultimate (al costo di 4,99 euro) - potranno, invece, immergersi completamente nel ritmo della notte più iconica della Nfl, scegliendo la telecronaca originale in lingua inglese, per vivere un’autentica esperienza a stelle e strisce.

Gli abbonati al pacchetto Ultimate dell’Nfl Game Pass, inoltre, avranno accesso a un'esperienza di visione ancora più coinvolgente che include una qualità dell'immagine High Dynamic Range e audio surround Dolby 5.1. Sempre tramite il Game Pass si potranno anche rivedere le azioni di gioco grazie a diverse funzionalità come il replay completo della partita o il “Game in 40”, una sintesi del match che racchiude tutte le azioni salienti, i touchdown e i momenti chiave in circa 40-45 minuti.

Shay Segev, ceo di Dazn Group, ha dichiarato: “Il Super Bowl LX è uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno e Dazn è orgogliosa di portarlo su milioni di schermi in tutto il mondo grazie all’ Nfl Game Pass e alla nostra partnership di lunga data con la Nfl. Offriamo a un numero sempre maggiore di tifosi nuovi modi per vivere lo sport e, questo fine settimana, Dazn garantirà l’esperienza più immersiva e completa per seguire il più grande evento della Nfl”.

Super Bowl con i Green Day

La notte del Super Bowl sarà anche un viaggio musicale. La cerimonia di apertura del Super Bowl LX vedrà protagonisti i Green Day, icone del punk rock californiano, chiamati a inaugurare le celebrazioni per il sessantesimo anniversario con una performance carica di significato simbolico. I momenti istituzionali saranno affidati a grandi voci della musica internazionale: Charlie Puth, cantautore e produttore discografico di fama mondiale, interpreterà l’inno nazionale statunitense, Coco Jones porterà sul palco “Lift Every Voice and Sing”, mentre Brandi Carlile canterà “America the Beautiful”, completando un pre-game che unisce tradizione e identità culturale.

Il cuore emotivo della serata arriverà come sempre nell’intervallo: l’Halftime Show. Quest’anno, sarà Apple Music che celebrerà il percorso verso l'Halftime, guidato da Bad Bunny, protagonista assoluto della scena musicale globale. Per l’artista portoricano si tratta della prima esibizione da solista sul palco del Super Bowl e dell’unica data statunitense del suo tour mondiale, combinazione che trasformerà l’intervallo in uno dei momenti più attesi dell’intera notte. Un’esibizione che promette di celebrare la cultura latina su uno dei palcoscenici più seguiti al mondo.

Un racconto, quello su Dazn, costruito per accompagnare lo spettatore dentro ogni dettaglio del Super Bowl: dal conto alla rovescia iniziale fino all’ultimo drive, tra tensione, spettacolo e adrenalina.