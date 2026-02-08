Tuttosport.com
Il Super Bowl spacca gli Usa, l'assenza polemica di Trump e "The revenge" sul campo  

L'evento finale della NFL lacera gli Stati Uniti, tra artisti anti trumpiani e l'alternativa MAGA
Enrico Capello
1 min
super bowltrump
Il Super Bowl spacca gli Usa, l'assenza polemica di Trump e "The revenge" sul campo  © EPA

Il Super Bowl per gli americani non è solo sport ma tratto identitario, una messa laica che compendia radici, tradizioni e cultura di un Paese, in realtà, mai come oggi travagliato e diviso. Un Paese che avrebbe bisogno di un evento come questo, al pari del Thanksgiving, per far sentire, almeno per qualche ora, i 130 milioni di spettatori televisivi, orgogliosi della bandiera a stelle e strisce. Ma al tempo di Donald Trump ciò non è possibi

