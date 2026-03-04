Gli abbonamenti a Nfl Game Pass su Dazn sono cresciuti del 24%

TORINO - Dazn, piattaforma globale di intrattenimento sportivo e casa internazionale dell’Nfl Game Pass*, chiude un’altra stagione con risultati in forte crescita per l’Nfl, frutto di continui investimenti nell’innovazione di prodotto e nel miglioramento dell’esperienza di visione per i tifosi. Gli abbonamenti all’Nfl Game Pass su Dazn hanno segnato un +24% rispetto all’anno precedente, confermando una crescita a doppia cifra in ogni stagione dall’avvio della partnership con la National Football League nel 2023.

Particolarmente rilevante, l’incremento degli abbonamenti al piano Ultimate, che include funzionalità avanzate come la visione in HDR, l’audio Dolby 5.1, la modalità Multiview e maggiore flessibilità di utilizzo su più dispositivi: le sottoscrizioni sono aumentate di oltre il 300%, dato che evidenzia una crescente preferenza degli utenti per un’esperienza premium.

In questo contesto, nel corso della stagione 2025, Dazn ha rafforzato la strategia di localizzazione dell’offerta: nello specifico, tutte le partite Nfl sono state rese disponibili in spagnolo e portoghese, oltre a essere stata introdotta la copertura in lingua giapponese. Inoltre, è aumentato il numero di partite offerte in francese e olandese rispetto alla stagione precedente. Un ampliamento linguistico che ha consentito di intercettare nuovi pubblici e ampliare ulteriormente la base internazionale della Nfl.

Anche sul fronte dell’engagement si registra un’accelerazione significativa. Un abbonato su quattro all’Nfl Game Pass ha utilizzato la funzionalità community FanZone di Dazn, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. Tra le novità introdotte da Dazn figurano numerose funzionalità interattive, come votazioni in tempo reale per eleggere le squadre e i giocatori più performanti, oltre a giochi e quiz tra cui “Guess the Player”. Gli abbonati hanno inoltre potuto assumere virtualmente il ruolo di “general manager” attraverso la modalità “Play, Bench, or Trade”, prendendo decisioni strategiche sui roster.

Shay Segev, ceo di Dazn Group, ha dichiarato: “L’Nfl Game Pass su Dazn continua a registrare una crescita significativa, grazie agli investimenti costanti nel miglioramento dell’esperienza dei fan. Qualità dello streaming, maggiore localizzazione e funzionalità interattive innovative sono elementi sempre più centrali per avvicinare il pubblico. Siamo orgogliosi di contribuire all’espansione internazionale della NFL e di offrire ai fan di tutto il mondo un intrattenimento sportivo di livello globale”.