Lo spettacolo memorabile del football americano con Nfl Game Pass, in esclusiva su Dazn in oltre 200 mercati

e la National Football League si preparano a regalare ai tifosimemorabile con Nfl Game Pass, disponibile in esclusiva su Dazn in oltre 200 mercati. Gli abbonati a Nfl Game Pass potranno seguire in diretta, compresi gli International Games, i Playoff e il Super Bowl LXI, oltre a Nfl RedZone, Nfl Network,. L’offerta include, inoltre, partite esclusive ogni settimana e una selezione di incontri visibili gratuitamente. Nfl Game Pass offre ai fan la massima flessibilità nel seguire il campionato: il formatpropone una versione condensata di ogni partita, raccogliendo in circa 40 minuti le azioni e i momenti più importanti, mentreriassume in un’ora il meglio delle sfide della domenica. Grazie a questi contenuti on demand, gli appassionati di tutto il mondo possono recuperare in qualsiasi momento gli highlights della giornata.

Gli abbonati a “Nfl Game Pass Ultimate su Dazn” possono inoltre vivere un’esperienza di visione premium pensata per i fan più appassionati. Con l’opzione “Season Pro Ultimate Tier”, è possibile guardare più partite contemporaneamente sullo stesso schermo grazie alla funzione “Multiview”, creando combinazioni personalizzate per seguire in tempo reale gli incontri più importanti della lega.

A questo si aggiunge la possibilità di seguire ogni partita del Thursday Night Football e del Sunday Night Football in High Dynamic Range (HDR) e con audio Dolby surround, di partecipare alle estrazioni per i biglietti delle partite internazionali e di usufruire di buoni sconto del 15% sul merchandising ufficiale disponibile su NFLShop.com.

I commenti di Segev e Porter

Shay Segev, ceo di Dazn Group, ha dichiarato: "Nel corso della nostra partnership pluriennale con la Nfl, Nfl Game Pass su DAZN si è confermato il modo più completo e flessibile per seguire la lega al di fuori degli Stati Uniti. Anche quest'anno, unendo la diretta di ogni singola partita a un'offerta on demand ricca di contenuti, opzioni di abbonamento flessibili e funzionalità pensate per arricchire l'esperienza di visione, Dazn rende più semplice che mai per i tifosi di tutto il mondo vivere la lega statunitense più popolare, secondo le proprie esigenze".

“Siamo entusiasti di inaugurare una nuova stagione Nfl insieme a Dazn”, ha dichiarato Michael Porter, senior vice president of media strategy and business development della Nfl. “Game Pass su DAZN garantisce ai fan di tutto il mondo l'accesso più completo al nostro campionato. Le novità introdotte dalla piattaforma per questa stagione renderanno ancora più facile per gli appassionati seguire da vicino ogni momento del campionato”.

Anche gli abbonati a Dazn Sports, Dazn Family e Dazn Full possono seguire una selezione di partite incluse nei propri abbonamenti: per la week 1 la programmazione prende il via con l’opening match, che vedrà i New England Patriots affrontare i Seattle Seahawks nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre alle 2:20 (orario italiano) con il commento di Matteo Gandini e Roberto Gotta. Domenica 13 settembre, alle 19:00, spazio alla sfida tra Houston Texans e Buffalo Bills, con commento originale in inglese, mentre alle 22:25 scenderanno in campo i Green Bay Packers e i Minnesota Vikings, con il commento di Federico Pasquini e Matteo Pella.

La programmazione prosegue nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 settembre, alle 2:20, con il match tra i Dallas Cowboys e i New York Giants, e nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 settembre, alle 2:15, con il match tra i Kansas City Chiefs e i Denver Broncos. Per chi vuole seguire tutta la Nfl con Game Pass Season Pro e, allo stesso tempo, non vuole perdersi il grande sport di Dazn, dal 15 settembre arriva una grande novità: sarà infatti possibile acquistare in bundle i due prodotti a prezzo vantaggioso, a partire da 44,99 € al mese abbinando Dazn Full + NFL Game Pass Season Pro, con pagamento annuale dilazionato in 12 mesi. Con soli 8€ in più al mese rispetto al prezzo del solo Game Pass Season Pro, si ha così accesso anche a Dazn Full, per vivere il meglio della Nfl e dello sport di Dazn in un unico abbonamento. Inoltre, da MyAccount gli utenti Dazn Full e Family potranno scegliere di fare upgrade ai bundle Dazn+Nfl selezionando le opzioni con Nfl Season Pro o Season Pro Ultimate.