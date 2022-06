È arrivata l’estate, buone abitudini per combattere il caldo: ecco quali

L’estate è arrivata, adesso anche ufficialmente. Sì perché nonostante il 21 giugno venga considerata la data ufficiale dell’inizio della stagione più calda, sono ormai diverse settimane che conviviamo con temperature decisamente elevate e che ci fanno dire che l’estate è iniziata già da un po’ di tempo. Con l’afa, naturalmente, entrano in gioco tutta una serie di buone abitudini e accortezze per non soccombere alle conseguenze che colpi di calore, bassa pressione e disidratazione portano con sé. Insomma, al caldo vanno trovate delle soluzioni che permettano di goderselo al meglio e consentano anche di prevenire i problemi che può comportare. Dagli abiti da indossare (prediligere tessuti naturali, come lino o cotone, in grado di assorbire al meglio il sudore e permettere alla pelle di respirare ed evitare vestiti particolarmente attillati, che causano una eccessiva sudorazione) alle docce da fare, più di una la giorno (se possibile) per rinfrescarsi, ma con acqua tiepida e non fredda, per non far sentire al corpo un calo brusco di temperatura. Per chi, invece, è costretto a passare tante ore fuori casa, può combattere l’afa bagnandosi spesso polsi e tempie. Le raccomandazioni, poi, sono sempre le stesse: evitare di uscire nelle ore già calde della giornata (in particolare bambini e anziani, questo ultimi ogni anno a rischio in estate) e prestare particolare attenzione all’alimentazione e a mantenersi sempre idratati.

Si parte dalla tavola

Il cibo è un alleato prezioso in tanti casi. Ancor di più in estate. Durante la stagione più calda, infatti, è opportuno predilige alimenti crudi: sia frutta che verdura sono ricche di acqua, che aiuta a mantenere idratato il nostro organismo. Sarebbe meglio che i cibi fossero anche freddi, perché aiutano ad abbassare la temperatura del corpo. Infine, è consigliabile privilegiarne di facile digeribilità: ridurre al minino dunque le tanto amate fritture, gli arrosti, le paste con condimenti troppo pesanti. Abbondare, invece, con pesce crudo, così da aumentare le proteine e l’Omega 3. Un altro alimento da tenere sempre in frigorifero è l’anguria, perfetta specialmente per gli spuntini rinfrescanti e rigeneranti. L’anguria è il frutto estivo per eccellenza, piace a tutti non solo per il suo sapore gradevole ma anche per le tante proprietà che apporta al nostro corpo. È infatti ricca di potassio, contiene tanta acqua e poche calorie: tutte queste caratteristiche ne fanno un alimento remineralizzante, in grado di idratare le cellule e come tutti i cibi freschi abbassa la temperatura interna. Inoltre, ha un basso contenuto calorico, nettamente minore rispetto ai frutti estivi.

La disidratazione

Ci sono ancora troppe persone che bevono poca acqua, ma con le alte temperature questa cattiva abitudine si assopisce: l’afa e la disidratazione costringono anche coloro che di solito bevono poco a sforzarsi, bere di più infatti diventa quasi un’esigenza. L’acqua fresca dà sollievo e dona numerosi benefici all’organismo perché combatte la perdita dei liquidi e dei sali minerali. Il consiglio è quello di arrivare a due litri e mezzo al giorno, la dose consigliata. Il rischio di bere poca acqua, in concomitanza con le alte temperature, è la disidratazione. Per capirne il livello basta controllare lo stato della pelle e dei capelli: infatti con un po’ di acqua in più, per esempio, i capelli diventano più luminosi. Tutto questo, ovviamente, se la disidratazione è di lieve entità. Se il fenomeno dovesse essere già a un livello avanzato e quindi la carenza di liquidi dovesse essere importante, gli effetti sul corpo sono più seri: dall’irritabilità alla spossatezza, fino ai mancamenti dovuti ai cosiddetti colpi di calore, sempre in agguato con l’afa.