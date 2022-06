Per la cura dei capelli l’acqua è la soluzione

L’estate e i capelli non vanno troppo d’accordo. La stagione più calda, per sua natura, non aiuta al benessere delle nostre chiome. Questo non significa che non si può fare nulla per prendersene cura e mantenerle sane. E la prima regola è bere tanta acqua (cioè quella che serve per mantenersi idratati). Bere adeguatamente aiuta la crescita dei capelli e ne previene la caduta, mentre la disidratazione lavora nel senso opposto: questo accade tutto l’anno, ma in estate con caldo e afa ciò si raddoppia e la salute della chioma ne risente ancora di più se consideriamo anche tutta una serie di elementi quali salsedine, cloro, esposizione ai raggi ultravioletti e addirittura l’aria condizionata. Per esempio, per chi è amante del mare deve sapere che la salsedine disidrata il capello e il cuoio capelluto, fa perdere lucentezza e rende i capelli più stopposi, mentre per i nuotatori della piscina c’è il cloro, che fa cambiare il colore.

Nutrire il cuoio capelluto Come tutti gli organi e tessuti del nostro corpo, anche i capelli se siamo disidratati non funzionano correttamente. A non funzionare, in realtà, sono i follicoli piliferi, la parte vivente del capello che si trova sotto la pelle e anche il tessuto a più rapida crescita dell’organismo. A questa crescita veloce, infatti, deve corrispondere un nutrimento costante e continuo (ci sono alcuni studi, per esempio, che hanno dimostrato che un aumento del flusso sanguigno al cuoio capelluto aiuti a prevenire la calvizie). Tra i fenomeni che possono intaccare il nutrimento, c’è la disidratazione: ciò accade perché quando non si beve a sufficienza, si abbassa la pressione sanguigna e quindi gli organi, tra cui il bulbo pilifero, non ricevono l’ossigeno e i nutrienti necessari. Lo spiega Elisabetta Bernardi, biologa specialista in Scienza dell’Alimentazione e membro dell’Osservatorio Sanpellegrino: "Rimanere idratati aiuta anche a favorire la circolazione e la produzione di sebo del cuoio capelluto, mantenendo sani i follicoli piliferi e forti le ciocche, favorendone quindi la crescita. Una corretta idratazione aiuta inoltre il cuoio capelluto nella prevenzione di pruriti e irritazioni, ed è coadiuvante nel trattamento di bruciori e arrossamenti, contribuendo a ripristinare il benessere dello scalpo e la bellezza dei capelli. Una corretta idratazione è quindi alla base, non solo della nostra salute, ma anche della cura dei nostri capelli. È quindi fondamentale bere una quantità adeguata di acqua nel corso della giornata, privilegiando quelle ricche in calcio, magnesio e oligoelementi".