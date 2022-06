Prodotti sani e biologici per sportivi di successo

Dalla passione per lo sport, al desiderio di benessere e di dare il massimo durante la prestazione sportiva: Bio Energy Food è la sola linea di nutrizione sportiva 100% biologica che ha l’obiettivo di donare allo sportivo un prodotto semplice e allergen free, estremamente funzionale per reintegrare i nutrienti durante e dopo lo sport. Bio Energy Food è un’azienda che si basa su valori solidi, come la passione per lo sport, autentico elemento fondante del brand. I prodotti sono pensati e realizzati per l’energia di tutti gli atleti ma anche per chi desidera mantenersi in forma, grazie alla disponibilità di preparazioni alimentari equilibrate. La gamma completa dei prodotti è disponibile sul sito www.bioenergyfood.com. La qualità del prodotto, per Bio Energy Food, viene dunque al primo posto. Le ricette specifiche sono realizzate con nutrizionisti esperti per un gusto ed un’efficacia naturali. Il tutto con la collaborazione di atleti in mostra sui principali social network e con partners sportivi di primo livello, tra i quali i campioni di sci alpino e di fondo Serena Viviani e Lorenzo Romano, Bioenergy Food Ambassador. L’attività di Bio Energy Food (che è anche sponsor del Cuneo Volley Maschile e del Roca Team Basket), è dunque il risultato di un affiatato lavoro di squadra, una proficua collaborazione con nutrizionisti ed atleti partner, all’interno di una PMI di successo. La filosofia dell’azienda che ha sede nel Principato di Monaco è ben riassunta dal CEO di Bio Energy Food, Dimitri Miolano che, partendo dalla sua dimensione di sportivo praticante, ha sempre ricercato per la sua alimentazione ingredienti semplici e naturali. Lui, che non ha voluto ricorrere ai soliti integratori, capaci di fornire energia immediata ma inevitabilmente pieni di sostanze “inquinanti” per l’organismo. Ed era così che nasceva Bio Energy Food: prodotti realizzati nel rispetto dell’ambiente, solo con ingredienti naturali, da agricoltura biologica senza coloranti, additivi, aromi artificiali, in grado di fornire energia ad atleti professionisti e appassionati di attività fisica, senza arrecare alcun danno collaterale. Dall’esperienza Bio Energy Food nasce così una linea completa di alimenti, integratori naturali e biologici, barrette energetiche e proteiche, oli di cocco, spirulina, proteine senza glutine da usare prima, durante e dopo l’attività sportiva o nel quotidiano per una sana alimentazione. Prodotti ideali per gli sportivi e per tutti coloro che desiderano mantenersi sani e in forma durante ogni periodo dell’anno.