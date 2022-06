Sport sotto il sole: le regole per salvaguardare la pelle

La maggior parte degli sportivi che sono soliti allenarsi sotto il sole dichiarano di non proteggere la propria pelle in alcun modo. Pantaloncini, canottiera traspirante, cappellino, scarpe da ginnastica, bottiglietta di acqua fresca e smartphone per la musica, certo. Ma, di solito, agli sportivi d’estate manca un prodotto essenziale: la crema solare. Non è raro, infatti, che sia gli amatori che i professionisti sottovalutino gli effetti dei raggi solari mentre si allenano. Una conferma si è avuta da una recente indagine condotta in Italia, secondo la quale l’85% di chi svolge attività fisica non usa protezioni di alcun genere. Un’abitudine che va contro la propria salute e che, dunque, va assolutamente ripensata.

Scelta della crema solare Quali sono, quindi, gli accorgimenti che tutti gli sportivi dovrebbero assumere quando fanno pratica sportiva sotto il sole? Come misura iniziale, soprattutto nella scelta di una crema solare per sportivi, è necessario prendere in considerazione alcune caratteristiche importanti: scegliere una crema solare waterproof e che sia resistente anche al sudore più abbondante. Ma non solo: è anche indispensabile utilizzare lozioni e latte solari specifici. Questi prodotti, infatti, vengono assorbiti più velocemente, garantendo al tempo stesso una maggiore traspirazione della pelle. è poi indicato optare per creme solari senza profumo né conservanti, dal momento che l’aumento della sudorazione durante l’attività sportiva rende la pelle ancora più esposta al rischio di irritazioni cutanee. Attenzione quindi anche alle etichette: una crema solare per sportivi, come accennato, dovrebbe essere ad assorbimento immediato e riportare l’indicazione “waterproof”. Per aumentare ulteriormente le difese durante lo sport è necessario applicare la crema circa 20-30 minuti prima dell’esposizione al sole. Non va dimenticato di trattare con attenzione le zone del corpo maggiormente esposte ai raggi ultravioletti, quali il viso e il dorso di mani e piedi. Anche le labbra vengono spesso trascurate dagli sportivi, pur essendo altrettanto sensibili alle scottature solari. A questo proposito, in commercio esistono burrocacao specifici che trattano in modo ottimale la parte e proteggono le labbra dagli effetti dannosi del sole. La maggior parte delle creme adatte allo sport hanno dunque formule resistenti all’acqua e al sudore. Generalmente si presentano fluide, si assorbono con facilità e possono essere applicate anche sulla pelle umida, senza lasciare tracce o residui. Naturalmente vanno riapplicate più volte, soprattutto dopo lo sforzo maggiore, quando la sudorazione inizia a diventare più abbondante.