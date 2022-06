Le ultime novità della medicina

FONDAZIONE PMA: MOLTO PRESTO LA PROCREAZIONE SARÀ GARANTITA DAL SSN

"L’Italia è a una svolta sul tema della Pma (procreazione medicalmente assistita), il tavolo ministeriale ha concluso i suoi lavori proponendo le tariffe per la Pma che, dopo la conclusione dei necessari passaggi al Mef e in conferenza Stato-Regioni, consentiranno alle relative cure per l’infertilità di entrare nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e quindi di diventare prestazioni rimborsate dal sistema sanitario nazionale a tutti gli effetti, alle quali sottoporsi in ogni città dello Stivale senza discrepanze", afferma Pma Italia, la Fondazione della Procreazione medicalmente assistita.

PICCHI DI GLUCOSIO POST PRANDIALE E SCARSO CONTROLLO DEL DIABETE Le nuove tecnologie di cui disponiamo oggi, ovvero monitor continui del glucosio e sistemi ibridi a circuito chiuso, hanno confermato l’importanza di controllare i livelli di glucosio dopo i pasti, per migliorare il controllo generale del glucosio e possibilmente ridurre le complicanze a lungo termine. Se n’è parlato al Congresso americano di diabetologia ADA 2022 di New Orleans. L’approccio tradizionale per la gestione del glucosio postprandiale si concentra sui macronutrienti come carboidrati, grassi e proteine. Molto si è parlato del conteggio dei carboidrati e all’adeguamento del dosaggio prandiale di insulina per tenere conto del picco di glucosio stimato. Più recentemente, le linee guida e le raccomandazioni nutrizionali dell’ADA si sono concentrate sulle strategie di dosaggio dell’insulina, per tenere conto dell’impatto di proteine e grassi sui picchi postprandiali.