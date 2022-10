eClerx Digital lancia la "Metaverse Global Alliance"

Nato come tendenza futuristica, il Metaverso si è rilevato nel giro di poco tempo una vera e propria opportunità di business che vede coinvolti alcune delle Industry nazionali ed internazionali più importanti: lusso, moda, gaming e automotive sono tra i pionieri di questi mondi virtuali, mondi con cui eClerx Digital collabora da molti anni. Proprio la vicinanza a questi settori chiave, ha consentito a eClerx Digital di capire come l'approccio condiviso per entrare nel Metaverso sia preferibile all'azione solitaria, al fine di fornire alle aziende soluzioni End To End che permettano la digitalizzazione dei loro contenuti e lo sbarco su nuovi mercati, e che influenzino le azioni strategiche dei marchi del Lusso, Moda, Industrial Design e Automotive in maniera sempre più impattante.

Per questo motivo, eClerx Digital ha unito un gruppo di partner nella Metaverse Global Alliance in grado di portare innovazione nei modelli di business, soluzioni concrete, workflow operativi e tecnologia per entrare nel Metaverso.

Mauro Donatelli, Commercial Director EMEA eClerx Digital, sottolinea: “Le alleanze con alcuni dei migliori brand tecnologici ci permetteranno di approcciare i nuovi mondi digitali con le migliori performance possibili. L'aspetto consulenziale e pragmatico che ha sempre contraddistinto eClerx e l’eccellenza dei contenuti realizzati da CLX Europe an eClerx Company si unisce ora al know-how tecnologico di quei brand che hanno fatto dello sviluppo digitale la loro missione.”

La missione diventa quindi chiara: unire le forze in una partnership che possa portare vantaggi non solo economici, ma anche strategici e di business a tutti quei brand che vedono nel Metaverso il prossimo Nuovo Mondo su cui approdare. E l'alleanza non si ferma a pochi marchi d'élite, ma si apre a una costante ricerca di partner tecnologici e di contenuti che possano supportare progetti multidimensionali su larga scala.

I PARTNER

FINNEY HUB

L’entrata nel Metaverso consente nuovi modelli di business prima impensabili, che fanno leva su strumenti come NFT, smart contracts, token, criptopayments, blockchain: questa è la Crypto Economy. Finney Hub entra nella Metaverse Alliance come società di Business Advisory focalizzata al 100% sulla Crypto Economy, per supportare le aziende nella definizione della migliore strategia di business e del miglior approccio ai Metaverse da un punto di vista strategico, commerciale e di innovazione di prodotti e servizi.

Francesco Fiore, CEO di Finney Hub, commenta: “Il Metaverso unisce la possibilità di vivere esperienze digitali immersive con la capacità della crypto e token economy di poter rappresentare per la prima volta nel mondo digitale prodotti, beni e asset in maniera univoca. La combinazione di questi due elementi sta portando qualsiasi impresa a doversi misurare con questo nuovo ambito digitale, e ad avviare la transizione da ‘on-line’ ad ‘on-chain’. Finney Hub è felice di poter supportare eClerx Digital e tutti i partner della Metaverse Alliance dando il suo contributo per quanto riguarda gli aspetti di definizione strategica, commerciale e di business, e per dare una risposta concreta a domande come: ‘come il Metaverso è utile alla mia impresa?’ o ‘da dove devo partire per entrare nel Metaverso?’ ”

MONKEYWAY

MONKEYWAY è un'agenzia con sede a Monaco di Baviera che fornisce interi ecosistemi per applicazioni 3D in tempo reale con la sua tecnologia proprietaria GORILLA STREAMING che il configuratore di auto 3D Pagani sta utilizzando ad esempio. In altre parole, MONKEYWAY (e il partner Google Cloud) aiuta a fornire il METAVERSO, al mondo ospitando e trasmettendo in streaming applicazioni 3D in tempo reale, concentrandosi sul rendere più semplici i processi di sviluppo e consentendo di mantenere gli sforzi di manutenzione al minimo.

Andreas Adam, CEO di MONKEYWAY, commenta "MONKEYWAY è felice di unirsi alla METAVERSE GLOBAL ALLIANCE perché sappiamo di aver bisogno di altri esperti di alto livello per aiutare a definire, costruire e rendere il METAVERSO accessibile a tutti. GORILLA STREAMING è solo il veicolo più affidabile per arrivarci, alimentato da più professionisti riuniti qui da CLX."

SHIN SOFTWARE

SHIN SOFTWARE è una realtà specializzata nella visualizzazione 3D in tempo reale e proprietaria di una piattaforma cloud 3D DATA DRIVEN che consente ai clienti di progettare, sperimentare, costruire soluzioni interattive 3D in tempo reale e di spingere la soluzione omnichannel.

Stefano Provenzano, CEO di Shin Software, dichiara: "La particolare condizione di mercato e il grande clamore suscitato dal Metaverso stanno creando le condizioni ideali per sfruttare appieno il potenziale offerto da questa partnership. Ogni giorno un numero crescente di aziende di diversi segmenti produttivi, come la moda, la manifattura, l'automotive, l'industria e l'arredamento, esprime la chiara necessità di applicazioni 3D interattive in tempo reale. La combinazione unica di eClerx Digital come creatore di contenuti premium e SHIN SOFTWARE come fornitore di tecnologia con la sua piattaforma SHOWin3D rappresenta la risposta definitiva a queste esigenze".

SNAPFEET

Acquisti online sempre perfetti con Snapfeet, l'app per provare le scarpe con lo smartphone prima di acquistarle.

Snapfeet è l'unica app che permette la prova di calzature in realtà aumentata combinata con il suggerimento di taglia per un esperienza di acquisto senza compromessi, style e taglia perfetta ad ogni ordine.