Pasqua, non ti temo: Deliveroo presenta il calendario healthy

La Pasqua si avvicina e, con essa, il rischio di abbondare in cibi ipercalorici. Ecco perché Delivery , piattaforma leader dell’online food delivery dove è possibile trovare un’ampia varietà di cibi healthy, dalle insalate al poke, in collaborazione con il dottor Michelangelo Giampietro , Specialista in Medicina dello Sport e in Scienza dell’alimentazione, ha realizzato un calendario healthy che consenta di arrivare al meglio agli “impegni gastronomici” della festività in arrivo . Una vera e propria maratona, nel corso della quale è dura resistere a pastiere, torte al formaggio, casatielli, colombe, uova di cioccolato. Della serie: strappi alla regola sono concessi, ma con equilibrio . «È bene ricordarci - sostiene il dottor Giampietro - che aumenti rapidi di peso dipendono sempre, quasi esclusivamente, da una maggiore quantità di acqua trattenuta dal nostro organismo, anche come conseguenza di un inevitabile aumento della quantità di sale che assumiamo, sia pure inconsapevolmente, con i cibi, anche quelli dolci. Il sale infatti, e in particolare il sodio che attira acqua, viene utilizzato per esaltare il sapore delle pietanze e per aumentare la percezione del gusto dolce. Per limitare o, meglio, evitare questo rischio possiamo mettere in atto alcune “strategie” iniziando già da qualche giorno prima dell’inizio dei festeggiamenti ».

Consigli utili

Ecco il calendario, con i consigli del caso: giorno 1 - Utilizza piatti più piccoli e porzioni controllate per ridurre l'eccesso di cibo; giorno 2 - Mastica lentamente per favorire una migliore digestione e il senso di sazietà; giorno 3 - Fai almeno due piani di scale invece di usare l'ascensore per muoverti di più; giorno 4 - Aggiungi almeno una porzione di verdure ad ogni pasto principale; giorno 5 - Alzati ogni ora e fai almeno 10 minuti di stretching; giorno 6 - Non mangiare mentre cucini; giorno 7 - Fai con i bambini giochi tradizionali di movimento (ruba bandiera, nascondino, acchiapparella, campana); giorno 8 - Gusta ortaggi crudi non conditi come antipasto leggero; giorno 9 - Fai almeno 30 minuti di attività fisica come camminare, andare in bicicletta o ballare; giorno 10 - Utilizza spezie ed erbe aromatiche per limitare l'utilizzo del sale; giorno 11 - Visita una mostra o un museo per muovere mente e corpo; giorno 12 - Tieni l'acqua a portata di mano per bere almeno un litro e mezzo al giorno; giorno 13 - Non saltare mai i pasti e preferisci cene e spuntini leggeri (ortaggi, verdure, frutta, yogurt e latte scremati); giorno 14 - Nel tempo libero fai attività fisica come giardinaggio o una passeggiata all'aperto; giorno 15 - Non sprecate il cibo in eccesso. Piuttosto condividetelo con gli altri.

Vietato arrendersi

E per prevenire eventuali allarmismi, il consiglio del dottor Giampietro è il seguente: «E se poi, nonostante tutta la nostra buona volontà e attenzione, la bilancia dovesse mostrarci che non siamo stati abbastanza bravi, nessun senso di colpa e soprattutto non cercare di perdere peso troppo rapidamente e con soluzioni drastiche e stravaganti per non fare un danno maggiore. È sempre necessario, infatti, uno stile alimentare vario ed equilibrato da accompagnare ad attività fisica».