Crescono i nuovi talenti a Torino, tappa da big

La presenza a Torino dei migliori 8 tennisti al mondo diventa uno stimolo d’eccezione anche per i ragazzi di “Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions” che, in concomitanza con le Nitto Atp Finals, si ritrovano ormai d’abitudine sotto la Mole per una sessione speciale di allenamenti con Ivan Ljubicic e Gipo Arbino. È questa, infatti, una delle tappe del programma di borse di studio realizzato dall’associazione benefica I Tennis Foundation, col sostegno di Intesa Sanpaolo Assicura, per giovani talenti italiani che hanno qualità e ambizione ma non le risorse economiche per valorizzarle.

Lo sport come metafora

Lo Sport è una meta- fora importante delle nostre vite. Per affrontare tutto ciò che ci accade serve entusiasmo, ma anche preparazione e visione di lungo periodo: dobbiamo investire nel nostro domani con consapevolezza, facendo in modo che quello che progettiamo sia, nel miglior modo, protetto. Proprio come fanno i grandi sportivi e come imparano a fare i ragazzi di Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions.

Contributo

Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions rientra evidentemente in quel filone di veicolazione valoriale con attenzione al mondo dello sport in cui crede Intesa Sanpaolo: «Prosegue con convinzione il nostro sostegno a questo programma che non rappresenta per noi soltanto l’erogazione di una borsa di studio, ma un’iniziativa che promuove valori fondamentali in cui tutto il Gruppo crede molto. Valori come l’inclusione, la lealtà e il rispetto - ha affermato Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicura -. Il nostro contributo economico concreto, unito alla professionalità degli esperti che accompagnano i giovani talenti in questo percorso, sono un esempio di come con una corretta preparazione, un’adeguata pianificazione dei propri obiettivi e il supporto di persone qualificate, si possano realizzare i propri progetti di vita».

11 Tornei

Il piano annuale di borse di studio, avviato già nell’estate del 2022 con un bando in tutta Italia e le selezioni in campo con la campionessa Francesca Schiavone, ha lo scopo di fornire la partecipazione a 11 tornei internazionali Under 18 del Circuito ITF e 5 raduni in preparazione degli appuntamenti agonistici sotto la supervisione dei top coach e ambassador di I Tennis Foundation. Si tratta di un’opportunità unica per imparare da vere leggende di questo sport come Sanchez (ex n.7 ATP in singolo e n.1 in doppio, poi coach e fondatore delle Academy che portano il suo nome), Ivan Ljubicic (già n.3 del mondo e ultimo coach di Roger Federer), Arbino (che ha fortemente contribuito alla crescita di Lorenzo Sonego, preso all’età di 11 anni e condotto fino al best ranking di 21 ATP e alla vittoria della Coppa Davis) e Marco Panichi, pre- paratore atletico al fianco di Novak Djokovic per sette stagioni condite da 11 titoli del Grande Slam. La programmazione internazionale è accompagnata anche da un percorso mentale con Stefano Massari (mental coach di Matteo Berrettini), oltre che dal supporto di un preparatore atletico, una nutrizionista e da corsi complementari su Comunicazione Sportiva, Etica e Learning by the Champions e corsi di inglese.

I protagonisti

I protagonisti di Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions sono Francesca Galli, Martina Cerbo, Alessandra Fiorillo, Mattia Bille, Mattia Cappellari, Matteo Gribaldo, Carlo Paci, Mattia Pagano, Alex Romano e Christian Sala, a cui si aggiungono da quest’anno Giorgia Buccinotti e Van Son Didoni.