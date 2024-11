Il monito degli esperti: più attenzione ai virus in arrivo

Sarà un inverno particolarmente complicato, perché quest’anno c’è la presenza di alcuni virus, come la famosa influenza australiana, che è molto simile alla Sars, con complicazioni importanti, non solo a livello polmonare. In Australia ha già provocato 31 milioni di morti, per cui avremo anche molti casi mortali». La dottoressa Maria Letizia Primo, del board scientifico della Hering, ha affrontato il tema a margine del seminario “Il Firewall delle mucose: strategie di difesa da virus influenzali, parainfluenzali e Irr” promosso nell’ambito di Pharmexpo, il Salone dell’industria farmaceutica che si è tenuto dal 25 al 27 ottobre nella Morta d’Oltremare di Napoli. Tra gli argomenti in discussione l’arrivo di un autunno improvviso, che sarà causa in Italia di un boom di infezioni respiratorie, con una previsione di circa 150mila casi a settimana.

Gli sbalzi termici così marcati, come quelli a cui assistiamo da alcuni anni, favoriscono infatti la diffusione di tutti i virus respiratori e in particolare dei virus simil-influenzali, quindi adenovirus, enterovirus e rinovirus.