Instabilità della spalla: quando lo sport diventa un rischio per l’articolazione

Il dottor Claudio Ascani dirige l’Unità Operativa di Chirurgia Protesica Avanzata del CTO di Roma ed è specialista in Ortopedia e Traumatologia presso UPMC Salvator Mundi International Hospital a Roma Con decenni di esperienza sul campo, è oggi tra le voci più autorevoli nel panorama dell’ortopedia italiana. In questa intervista, il dottore approfondisce una delle problematiche più frequenti tra gli sportivi: l’instabilità post-traumatica della spalla . Secondo quanto spiegato, l’instabilità post-traumatica della spalla si verifica a seguito di un trauma, spesso sportivo, che determina la fuoriuscita dell’omero dalla sua sede articolare, provocando la lussazione. Si tratta di una condizione tipica di discipline da contatto come calcio, judo o lotta, ma anche di sport apparentemente meno aggressivi come sci o ciclismo, dove cadute accidentali possono causare danni significativi all’articolazione.

Il dottor Ascani distingue tre principali tipologie di instabilità: la forma post-traumatica unidirezionale, la forma atraumatica multidirezionale legata a predisposizione costituzionale, e l’instabilità acquisita in soggetti iperlassi o da uso eccessivo. In particolare, nei pazienti con lassità articolare congenita, la spalla può presentare episodi ricorrenti di sublussazione anche senza traumi rilevanti, con la testa dell’omero che fuoriesce e rientra rapidamente. Il primario chiarisce anche una frequente confusione terminologica: non sempre una caduta determina una vera lussazione. In molti casi, il danno riguarda la cuffia dei rotatori, un insieme di tendini che avvolge la testa dell’omero come una “cuffia da bagno”. Una lesione a questi tendini può limitare gravemente la mobilità della spalla e richiedere un intervento chirurgico, anche in assenza di lussazione vera e propria.

In merito alla diagnosi, Ascani sottolinea che i sintomi dell’instabilità post-traumatica sono spesso inequivocabili: dolore intenso, impossibilità di muovere l’arto e necessità di assistenza immediata. Nei soggetti con instabilità congenita, invece, gli episodi possono autoridursi, generando però insicurezza funzionale e recidive. Sul fronte terapeutico, l’approccio varia in base all’età e al tipo di paziente. Nei giovani sportivi si tende sempre più spesso a optare per un trattamento chirurgico precoce, anche al primo episodio, con ricostruzione anatomica artroscopica della capsula e dei legamenti lesionati.

«L’intervento si esegue in artroscopia, spiega Ascani, con piccole incisioni inferiori al mezzo centimetro, che permettono di ripristinare l’integrità articolare in maniera precisa e mini-invasiva». L’alternativa è il trattamento conservativo, che prevede l’immobilizzazione dell’articolazione per 7-10 giorni seguita da riabilitazione. Tuttavia, quest’ultima non consente una reale ricostruzione anatomica e, pur risultando efficace in alcuni soggetti, risulta meno indicata nei pazienti sportivi che richiedono una funzionalità ottimale e duratura. Il dottor Ascani restituisce una fotografia completa di un infortunio tanto comune quanto complesso, offrendo uno sguardo prezioso su diagnosi, prevenzione e possibilità di trattamento.

