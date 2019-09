Leo Messi Miglior Giocatore al Mondo fa gol anche nella moda

Leo Messi continua a sorprendere. Non solo Miglior Giocatore al Mondo, premiato proprio ieri sera, ma da pochi giorni anche stilista. E d'altronde è il momento delle Fashion Week, quale migliore occasione?

L'argentino, attaccante del Barcellona, ha infatti appena presentato il fashion brand che porta il suo nome, The Messi Store, proprio a Barcellona - ma acquistabile anche online - con uno shop in shop nel rinomato multibrand Santa Eulalia in Passeig de Gracia, via dello shopping barcelloneta.

Design director è Ginny Hilfiger, sorella del più famoso Tommy Hilfiger, fondatore di una delle fashion house americane più note al mondo, che insieme alla Pulce ha creato capi di qualità e cutting edge destinati alla vita di tutti i giorni per una collezione per ora composta da T-shirt, polo e hoodies, con prezzi tra i 40 e i 200 euro.

«La vita è fatta di scelte, sacrifici, determinazione e duro lavoro. Ciò che sono oggi è determinato da tutti questi fattori si sono succeduti durante la mia carriera. Sono emozionato perché porto gli stessi valori e la stessa ambizione al mio brand personale» scrive Leo Messi sul sito del marchio, themessistore.com

Alla sorella di Messi, Maria Sol, è invece stato affidato il marketing, mentre è già sul tavolo una collaborazione con Richard James, brand uomo collegato alla londinese Sawile Row, la via dei sarti inglesi, per una collezione più formale, ma sempre nello stile “Messi”.