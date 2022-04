Ciesse Piumini in F1 con Alfa Romeo Team ORLEN

Un connubio perfetto che vede lo sport, l’avventura, e la voglia di spingersi oltre i propri limiti come valori fondamentali di un progetto nel quale entrambi i protagonisti rappresentano italianità, determinazione, e dinamismo. Ciesse Piumini, il cui heritage è da sempre indissolubilmente legato al mondo dello sport trova la sua affinità elettiva di valori e storia con un Player di primo piano, che da sempre rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo.

la Partnership tra Ciesse Piumini e Alfa Romeo F1 Team ORLEN, che si inserisce all'interno di una più ampia strategia di comunicazione omnichannel, sarà oggetto di un’ambiziosa campagna pubblicitaria sviluppata sulle maggiori testate e su tutto il mondo Digital.

Ciesse Piumini vedrà il suo logo spiccare sull’alettone posteriore dell’automobile guidata da Valtteri Bottas e Zhou Guanyu durante il Gran Premio di Imola, Monte Carlo e Monza e proprio in quelle occasioni sarà anche protagonista di eventi dedicati realizzati in collaborazione con Alfa Romeo F1 Team ORLEN al fine di creare esperienze e contenuti esclusivi.

Fabio Primerano, Presidente Esecutivo di Ciesse Piumini, commenta: “Siamo orgogliosi di scendere in pista con Alfa Romeo F1 Team Orlen poichè riteniamo che sia un perfetto partner per il nostro Brand. Entrambe le realtà rappresentano oggi due importanti esempi di performance e determinazione legate ad un’anima sportiva e crediamo sia fondamentale per noi la forte riconoscibilità di cui Alfa Romeo gode all’estero, dove puntiamo a crescere in modo significativo.”

Marco Colacicco, Presidente del Comitato Esecutivo di Mittel SpA, continua: “Questa importante partnership, fortemente voluta da tutti noi per la perfetta identificazione tra i valori di Mittel e quelli espressi da Alfa Romeo F1 Team Orlen, è coerente con il nostro piano strategico che punta ad accrescere il valore di un brand italiano come come Ciesse Piumini a livello nazionale ed internazionale.”