"Maledetta", il primo singolo del nuovo disco di Niccolò Cimini

Ventiseianni anni, laureato in Economia, appassionato di scacchi e legge fumetti. Romano d’adozione e abruzzese di nascita, Niccolò Cimmini, suona principalmente la chitarra oltre al pianoforte e alla batteria. Quattordici anni fa fonda la sua prima band. Pù creativo che tecnico, scrive pezzi per sé e per altri. Nel 2020 con il suo amico produttore Jacopo Antonini ne sceglie 8 e li registra in un album che intitola “primadonna”. Ne viene fuori un’esperienza funk alternata a ballad. "Maledetta" è il primo singolo uscito: