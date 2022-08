Eros Ramazzotti, a breve il nuovo disco e intanto si gode le Maldive!

E' tempo di vacanza un po per tutti. Anche Eros Ramazzotti ha deciso di staccare un po la spina e rilassarsi alle Maldive in attesa dell'uscita del suo nuovo attesissimo album che uscirà il 16 settembre. Il cantautore, che ha pubblicato diverse stories sulla sua seguitissima pagina Instagram, sta trascorrendo qualche giorno di relax in uno dei resort più ambiti al mondo: l' Heritance Aarah ( scopri tutte le info sui migliori resort alle Maldive e tanto altro )

Eros Ramazzotti alle Maldive e il 16 settembre esce "Battito infinito"

Ramazzotti torna a distanza di quattro anni dall'ultimo album. Il cantautore italiano dei record in oltre 35 anni di carriera ha all'attivo 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti in tutto il mondo. E i fan sono in fibrillazione per il suo nuovo album "Battito infinito".