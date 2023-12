Per il Natale, l’Otello Ceci 1813 Nerodilambrusco diventa protagonista della tavola portando nella tradizione delle festività il proprio spirito conviviale, giovane e contemporaneo. Un vino che esprime gioia di vivere attraverso il fascino delle bollicine in rosso.

Lambrusco per eccellenza e dalla personalità sfaccettata, OTELLO CECI è caratterizzato da una ricca palette di sfumature, dal rosso rubino intenso del nettare al porpora più chiaro della spuma che si forma nella mescita e che accende il bicchiere di brio. Una bollicina avvolgente, con un carattere frizzante e social, un sapore morbido da degustare freddo.

Il Lambrusco OTELLO CECI è ideale per un aperitivo, per un pranzo, una cena e per ogni momento da condividere durante le festività di fine anno e può accompagnare un'ampia varietà di piatti, gusti e abbinamenti. Dalla gradazione alcolica contenuta (11°) conquista con il suo profumo dalle note fruttate tra le quali spiccano la ciliegia e i frutti di bosco come la mora e la fragola. I richiami floreali della viola accompagnano il finale piacevolmente speziato e minerale.

La winery CECI 1938 si distingue per l'incessante ricerca sul prodotto e per il peculiare approccio nella concezione del design della bottiglia. OTELLO CECI 1813, fiore all'occhiello della produzione della Cantina, si presenta con un abito esclusivo, uno stile attuale e fuori dagli schemi che abbraccia un vino da scoprire racchiuso nell’inconfondibile, la prima bottiglia con base quadrata.

Nel gioco dei contrasti, la personalità esuberante del vino si sposa perfettamente con i profili essenziali di una bottiglia di design il cui tocco audace è rappresentato dall'inaspettato fondo quadrato, forma regolare e discreta ripresa nelle etichette in cui le parole giocano tra loro in uno scambio tra positivo e negativo tra il nero e l'oro con un effetto "vintage" che celebra Otello Ceci, visionario creativo, fondatore delle Cantine.

CECI 1938

Cantine CECI 1938, winery internazionale da oltre 80 anni, porta nel mondo la passione della tradizione italiana unita alla visione proiettata al futuro e all'incessante desiderio di innovazione. CECI 1938 firma un Lambrusco tra i più amati al mondo - le celebri bollicine in rosso - un vino che l'azienda ha trasformato nel tempo in un nettare unico, definendone nuovi standard di riconoscibilità. Un vino morbido, inno alla convivialità e di immediato abbinamento, una vera icona di modernità della cantina. Sul web l'azienda si racconta attraverso il sito www.lambrusco.it, dominio registrato con orgoglio e lungimiranza nei primi anni '90.

Tra i Lambrusco di CECI spiccano le varietà OTELLO CECI EDIZIONE 1813 NerodiLambrusco e Lambrusco, BRUNO CECI Lambrusco Spumante Brut, TERRE VERDIANE 1813 Lambrusco e TO YOU Lambrusco Rosso.

Nella cifra di CECI 1938, il design riveste un ruolo di primo piano alimentando la ricerca di forme e colori con cui definire le linee di bottiglie ed etichette peculiari, vere creazioni di stile con un tocco cool.

Le Cantine Ceci, nate nel 1938 per iniziativa di Otello Ceci, hanno conosciuto negli anni 60' un primo momento di grande sviluppo per mano dei figli di Otello, Bruno e Giovanni che avrebbero connotato il ventennio successivo.

Oggi Alessandro, Maria Paola, Maria Teresa, ed Elisa e Chiara, nipoti e pronipoti di Otello, portano avanti la storia della famiglia attraverso scelte audaci e distintive, sfidando il mercato portando nella tradizione vinicola ispirazioni e contaminazioni che vengono da altri settori come la moda, il design, l'arte.

Obiettivo: distinguersi, proporre un approccio non convenzionale ad una delle più tradizionali industrie del Made in Italy, per parlare ai giovani con un linguaggio contemporaneo.

Tra le creazioni CECI 1938 figurano anche OTELLO CECI 1813 Spumante Rosè , OTELLO CECI Color Therapy Spumante Brut, BRUNO E LE ROSE Spumante Rosè, NANI OTELLO CECI Spumante Brut ed Extra Dry, Spumante CECI 1938 Brut ed Extra Dry, Lambrusco TO YOU. Le Cantine Ceci si distinguono anche per la proposta di quattro birre artigianali, BIRRA DI PARMA BDPR, con diverse caratteristiche, Blond Ale, Imperial Pils, Apa e Blanche Ale, custodite in bottiglie dal look inusuale e impreziosite da toni metallici e una serigrafia fiorata per la Blanche. I prodotti CECI 1938 sono distribuiti in 38 Paesi nel mondo.