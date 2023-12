HUAWEI WATCH GT 4 | tecnologia e design per il benessere fisico

In linea con il tema “ Fashion Forward ”, Huawei offre a ogni utente la possibilità di gestire in modo attivo il monitoraggio del proprio benessere, senza mai rinunciare alla moda.

La Tecnologia di monitoraggio dei parametri vitali HUAWEI TruSeen™ 5.5+ incorpora un algoritmo di miglioramento del segnale a canali multipli basato su un algoritmo proprietario di Deep Learning. Gli utenti hanno a disposizione una lettura della frequenza cardiaca più accurata del 30% anche durante attività in movimento (come la corsa o il salto della corda).

HUAWEI WATCH GT 4 presenta anche la funzionalità migliorata Monitoraggio intelligente del ciclo mestruale 3.0 che analizza in maniera intelligente indicatori fisiologici come la frequenza cardiaca durante il sonno, la temperatura cutanea, il ritmo respiratorio e altro ancora, utili per poter prevedere il periodo mestruale. È un grande beneficio per tutte le donne che hanno cicli meno regolari che possono così adattare le proprie abitudini sulla base del ciclo mestruale.

In occasione del Natale, Huawei ha lanciato tre nuove versioni Christmas Limited Edition di HUAWEI WATCH GT 4. Queste nuove versioni sono perfette per chi vuole regalare un Natale indimenticabile. Le versioni Green o Brown Christmas Edition, da 46mm, saranno disponibili su Huawei Store in un pacchetto con un cinturino speciale extra in colorazione Red al prezzo di 279,90 euro. La versione Milanese, da 41mm, invece, è disponibile in un pacchetto con un cinturino speciale extra in colorazione Pink al prezzo di 309,90 euro. Inoltre, fino al 27 dicembre, acquistando uno smartwatch HUAWEI WATCH GT 4 è possibile ricevere in omaggio un paio di HUAWEI Freebuds SE 2