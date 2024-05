Podacast e Vodcast: “A Tavola Con Iader”

Prosegue il podcast e vodcast di Iader Fabbri, prodotto da Dopcast e rilasciato ogni due settimane, il venerdì, sulle principali piattaforme di distribuzione e sul canale ufficiale YouTube di Iader Fabbri (@IaderFabbriNutrizione), dove in ogni puntata si discute di benessere psicofisico, longevità e abitudini alimentari con un ospite speciale. Al centro delle conversazioni anche trucchi di brain & body hacking per sapersi concedere il “guilty pleasure”, ovvero il proprio cibo preferito o “Jolly”, grazie a strategie facili e applicabili nel quotidiano.

In ogni episodio, Iader Fabbri condivide con un ospite speciale la chiave migliore per cambiare il proprio stile di vita, senza rinunciare ai piaceri della tavola. Tra gli ospiti delle puntate già disponibili: gli sportivi Francesco Acerbi e Roberta Vinci, il manager musicale Max Brigante, il giornalista Giuseppe Cruciani, lo YouTuber ZW Jackson e lo chef del ristorante tristellato Da Vittorio Bobo Cerea. Questo viaggio nel mondo della nutrizione fornisce agli ascoltatori, sportivi e non, consigli semplici e applicabili nella quotidianità su come raggiungere il benessere psico-fisico attraverso un’alimentazione sana, senza rinunciare a qualche piacere e senza interferire con la propria vita sportiva e agonistica.