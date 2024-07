Alpinhotel Keil: proprio in mezzo alle Dolomiti

Immersi nell’atmosfera unica dell’Alpinhotel Keil, nella suggestiva Valdaora in Val Pusteria, ai piedi di Plan de Corones, ci si sente come a casa. Una destinazione autentica, con camere moderne e dallo stile alpino, dove vivere lo sport a 360°, per poi rilassarsi nell’accogliente zona wellness e infine abbandonarsi al piacere, scoprendo la vera tradizione enogastronomica a tavola.

Novità assoluta per l’estate 2024 è la lussuosa Guesthouse Keil. In aggiunta all’edificio principale, che comprende sistemazioni tra suite, junior suite e camere (superior e classic) e la dependance Alpinvilla Keil, con family room, la Guesthouse Keil comprende 10 nuove e splendide suite con una fantastica vista su Plan de Corones e sulle Dolomiti.

L’Alpinhotel Keil è un vero paradiso per chi ama lo sport e il benessere in montagna: dal cicloturismo al downhill in bike park, dalle passeggiate panoramiche alle escursioni più impegnative nella stagione estiva, fino a diventare una destinazione sciistica rinomata a livello mondiale durante l’inverno, quando la neve ricopre le maestose cime.

JUST HISTORY: TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE

La storia dell'Alpinhotel Keil ci insegna che vale sempre la pena seguire i propri sogni. Grazie alla grande motivazione di un piccolo imprenditore, nata all’interno di una fattoria chiamata "Beim Keil", si assiste ad una vera e propria evoluzione della struttura, che da piccola tenuta agricola è diventata prima una locanda all'inizio del ventesimo secolo, per poi trasformarsi in un accogliente hotel nel 2007. Una tradizione di oltre 150 anni in cui gli ultimi rinnovamenti sono avvenuti nel 2024 con l’arrivo della Guesthouse Keil e dove, dopo cinque generazioni, è Lukas Brunner - albergatore e guida cicloturistica - a tenere le redini di questa realtà, insieme alla moglie Kathrin Steurer, pediatra di professione ed un team appassionato di oltre 30 esperti del settore.

JUST ENOGASTRONOMIA

La cucina dell’Alpinhotel Keil, guidata da dieci anni dallo chef Fabio Nesci, offre un'esperienza culinaria che unisce sapori altoatesini a influenze mediterranee ed internazionali, creando piatti alpini con un tocco unico. Grande attenzione è posta nella selezione e lavorazione degli alimenti, utilizzando ingredienti freschi.

La filosofia "just alpine" del ristorante, riflette una cucina che trae forza dalle proprie radici, reinterpretata con fantasia e innovazione. Ogni piatto è preparato con prodotti di primissima qualità, lavorato con passione per creare pietanze ricche di sapore nel rispetto della materia prima. Un approccio fortemente voluto da Lukas Brunner, il cui obiettivo è offrire agli ospiti un’esperienza gastronomica indimenticabile e autentica.

Per degustare un buon cocktail, una birra artigianale o un tagliere misto con i sapori tipici delle montagne circostanti, gli ospiti possono rivolgersi al peaK, un locale open space che offre un’esperienza indimenticabile, in cui passione, arte e maestria emergono in ogni creazione. La "K" di "peaK" è un omaggio alla storia del Keil, da sempre punto di incontro di storie e persone.

JUST AVVENTURA E SPORT

L'Alpinhotel Keil è il punto di partenza ideale per esplorare le meraviglie delle Dolomiti in tutte le stagioni. Quando la primavera bussa alla porta, i veri protagonisti di quest’area diventano le molteplici attività outdoor, che spaziano dalla mountain bike al cicloturismo, dal trekking per tutti i livelli al nordic walking, fino all’arrampicata e al parapendio.

L’inverno, assoluto protagonista per scoprire le piste da sci del comprensorio Plan de Corones, la stazione sciistica numero uno in Alto Adige. Con 119 chilometri di piste perfettamente preparate e 32 moderni impianti di risalita, questa località offre viste spettacolari a 360°, dalle Alpi della Zillertal alle Dolomiti. Inoltre, Plan de Corones fa parte del Dolomiti Superski, il più grande comprensorio sciistico al mondo, con accesso a 1.200 chilometri di piste. Ogni destinazione è raggiungibile comodamente tramite la navetta che parte proprio di fronte alla struttura.

JUST BIKE

Dal 2013 membro dei Bikehotels Süditirol, l’Alpinhotel mette a disposizione tutto ciò che serve per chi desidera scoprire l’area in bici.

Dal noleggio di bici e e-mountain bike alla realizzazione di tour guidati direttamente dal gestore Lukas, fino al Bike Wash Station, per avere la propria bici sempre pronta e pulita, e al BASECAMP, il deposito sorvegliato dove potere lasciare le proprie bici e l’attrezzatura.

Da qui, gli amanti della bici potranno esplorare la natura incontaminata della Val Pusteria in tutta tranquillità. Inoltre, le guide dell’hotel vi indicheranno i migliori percorsi, adatti ad ogni età e livello.

Per i biker appassionati, l’Alpinhotel Keil è strategico, in quanto punto di partenza ideale per esplorare i percorsi in valle, le strade sterrate tra i boschi e le discese adrenaliniche di downhill. Plan de Corones è infatti uno dei luoghi più rinomati nella scena bike italiana, grazie ai numerosi eventi, ai suoi trail e al suo Bike Park, famoso per le sue piste tecniche e i percorsi mozzafiato. Le proposte che si possono trovare sono diverse e variano dai percorsi per mtb, downhill e freeride per gli amanti dell’adrenalina, ai tour tranquilli per famiglie con bambini, per vivere esperienze uniche ed emozionanti.

JUST RELAX

L’accogliente e moderno centro benessere animAlpina, vi trasporterà verso il rilassamento completo del corpo e dell’anima. L’area wellness è dotata di una piscina panoramica sul tetto - sia interna che esterna - un reparto interamente dedicato alle saune (sauna finlandese, bio sauna alle erbe e un bagno turco con talassoterapia), una cabina a infrarossi, un'ampia vasca idromassaggio e la fontana di ghiaccio. Infine, completano l’offerta i numerosi trattamenti spa personalizzati.

Alpinhotel Keil: dove sport e benessere si fondono in un unico ritmo.