Arcaplanet a Lerici con la Veleggiata a 4 zampe nel golfo

Un’intera giornata-evento ludica e didattica, dedicata ai Pet e ai loro Parent, in cui Arcaplanet ha voluto rivolgere ancora una volta lo sguardo al benessere animale e all’importanza del rapporto Pet-Pet Parent, impegnandosi altresì a donare una tonnellata di cibo per gli animali dei rifugi al Comune di Lerici che, a sua volta, destinerà il tutto ad associazioni del territorio.

Diverse le attività organizzate per la giornata di sabato 5 ottobre, aperta alle 13:00 dalla caratteristica veleggiata 4 Zampe nel Golfo, che ha visto i Pet solcare da protagonisti il mare del Golfo dei Poeti insieme ai loro Pet Parent. In occasione dell’evento, Arcaplanet ha fornito a ciascun partecipante un kit composto da giochi e food per i Pet, oltre a una sacca con t-shirt, telo mare e coupon sconto per i Parent.

Al termine della veleggiata, tutti gli attori coinvolti hanno dato vita insieme all’iniziativa In piazza con i Pet. Una serie di momenti informativi fatti di incontri, consigli e discussioni con esperti su temi di attualità sociale quali l’adozione e la Pet therapy, il tutto moderato dalla giornalista de Il Sole 24 Ore, Giulia Crivelli. Per l’occasione, sono intervenuti a Lerici anche un’esperta veterinaria Arcaplanet e il Presidente di Frida’s Friends Onlus Mario Colombo, introdotti da un saluto del Vice-Sindaco di Lerici Marco Russo, dell'Assessore comunale alle Politiche Sanitarie e Sociali Alessandria Di Sibio e del CEO di Arcaplanet Nicolò Galante. Contestualmente, nel pomeriggio hanno avuto luogo anche interessanti dimostrazioni pratiche effettuate, rispettivamente, dall'Associazione I Guardiani della Luna con i loro cani guida per non-vedenti e dai cani da soccorso in mare della S.O.G.IT Milano e della Pubblica Assistenza di Lerici.

In conclusione dell’evento, alle ore 20:00, nella centrale Piazza Garibaldi ha avuto luogo un ultimo momento di festa, con ringraziamenti e premiazioni dei Pet che hanno preso parte alla veleggiata nella mattinata di sabato.