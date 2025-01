Capodanno cinese 2025: scoppia la passione per i ravioli

Di cosa si tratta

Il piatto, conosciuto anche come "jiaozi", rappresenta una delle pietanze più iconiche della festività e viene apprezzato per la sua varietà di cotture e ripieni, ma soprattutto per la sua capacità di riunire la famiglia attorno alla tavola. Sulla piattaforma, in tantissime delle 1800 città raggiunte da Deliveroo, sono presenti ristoranti partner che offrono un'ampia gamma di ravioli fatti a mano, disponibili sia al vapore che alla griglia, con ripieni che spaziano dalla tradizione alla creatività contemporanea. Quando si tratta di delivery, sul podio delle preferenze a fianco dei tradizionali ripieni di maiale e manzo, troviamo anche il brasato, cottura del ripieno particolarmente succosa, a seguire il ripieno con i gamberi.

Cuore della tradizione

Li Dong, 32 anni e da oltre vent'anni in Italia, proprietario del ristorante Kung Fu Bao, con 4 sedi a Milano, spiega: «I ravioli sono il cuore della nostra tradizione culinaria, un piatto che si prepara in famiglia e si gusta insieme, specialmente a Capodanno. In Italia i ravioli hanno conquistato il palato di molti perché ricordano la pasta fresca, un elemento familiare della cucina italiana. I nostri clienti apprezzano particolarmente i ravioli alla griglia, ripieni di carne di maiale o manzo, che offrono un perfetto equilibrio tra croccantezza e sapore. Per far fronte alla crescente richiesta di delivery, che oggi rappresenta una parte imprescindibile del nostro fatturato, abbiamo deciso di dedicare uno dei nostri quattro punti vendita esclusivamente a questo servizio, garantendo qualità e maggiore rapidità nelle consegne».

Crescita strategica

Secondo Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italy, «Deliveroo festeggia il Capodanno cinese registrando un aumento della domanda di ravioli in piattaforma, segno che la tradizione culinaria di questo Paese continua a conquistare un numero sempre maggiore di consumatori. Il fatto che questi prodotti siano particolarmente apprezzati grazie al nostro servizio, sta spingendo sempre più ristoranti partner a investire nel delivery, un motore di crescita strategico, capace di offrire nuove opportunità di sviluppo e innovazione per il settore della ristorazione, garantendo al contempo qualità e velocità ai consumatori». In base ai dati di Deliveroo, ecco la classifica delle città italiane che ordinano più ravioli cinesi rispetto ai volumi totali: Venezia, Cesena, Padova, Savona, Bolzano, Rieti, Ancona, Latina e Lucca.