Basket: nuova capsule collection in occasione delle Final Eight di Torino

Quando l'arte urbana incontra la passione per il basket , nasce una capsule collection esclusiva che celebra l’essenza di entrambi i mondi. Così, in occasione delle Frecciarossa Final Eight di Torino , in programma al PalaInalpi dal 12 al 16 febbraio, Erreà, già sponsor tecnico di LBA, ha deciso di presentare una collezione vibrante e ricca di energia. Composta da canotte, giubbini e pantaloni, la capsule cattura la dinamicità e la potenza del basket . Il design, ispirato ai murales urbani - simbolo della street culture – presenta pennellate "boldbrush" che, con il loro impatto visivo deciso, riflettono l'energia e il movimento continuo di uno sport che non si ferma mai.

Appuntamento alla Rinascente

Le sfumature di arancio, blu, ciano e fucsia richiamano l'intensità dei campi da basket, mentre le texture materiche in movimento evocano fluidità, velocità e la costante evoluzione del gioco, come il pallone che rimbalza e l'atleta che corre sul parquet. Ogni capo unisce stile e performance, senza compromettere il benessere. In linea con gli elevati standard di qualità Erreà, la capsule è certificata OEKO-TEX® STANDARD 100, che garantisce l'assenza di sostanze nocive per la salute. La nuova linea sarà disponibile non solo durante l'evento, ma anche dal 28 gennaio al 17 febbraio presso la Rinascente di Torino, in Via Lagrange.