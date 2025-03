Lotta allo spreco alimentare: a Torino salvati oltre 900mila pasti

Oltre 900 mila pasti salvati, evitando l’emissione di 2.430 tonnellate di CO2: è l’impatto generato da Too Good To Go a Torino. L’azienda, impegnata nella lotta allo spreco alimentare, ha tracciato un quadro della situazione nel capoluogo piemontese a circa sei anni dal suo arrivo in città. Si tratta di un risultato importante, raggiunto grazie al contributo fondamentale dei negozi partner aderenti (come Eataly, Panfé e Luca Scarcella) e agli utenti che, salvando quotidianamente le Surprise Bag (che si possono ritirare presso panetterie, negozi di alimentari, ortofrutta e pasticcerie) sull’app di Too Good To Go, contribuiscono a ridurre lo spreco alimentare in modo significativo. «Lo spreco alimentare è un tema che riguarda tutti e su cui è necessario intervenire - ha commentato Mirco Cerisola, Italy Country Director di Too Good To Go -. Dall’arrivo di Too Good To Go a Torino, abbiamo visto crescere in città, anno dopo anno, la consapevolezza sul tema dello spreco e l’entusiasmo nel voler fare qualcosa di concreto per ridurlo da parte di utenti e attività commerciali. Un ottimo esempio di come, insieme, si possa riuscire a generare un impatto positivo».