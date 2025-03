Gelato Week: fino al 30 marzo. Città e gusti per tutti

I gusti preferiti

Ma cosa preferiscono i consumatori? Ecco una sintesi città per città: Roma - Pistacchio, nocciola e stracciatella sono i gusti più ordinati, con la gelateria Guttilla; Bologna - Pistacchio, stracciatella e crema sono i gusti più ordinati con la Gelateria Il Borghetto; Milano - Pistacchio, stracciatella e caramello salato sono i gusti più ordinati con la Gelateria della Musica; Padova - Pistacchio, stracciatella e cioccolato a pari merito sono i gusti più ordinati, con la gelateria Galateia; Torino - Pistacchio, nutella, nocciola sono i gusti più ordinati, con la Gelateria Mosa; Verona - Stracciatella, pistacchio, nocciola i gusti più ordinati, con la Gelateria Lapecoranera. Il giorno in cui si ordina di più il gelato è la domenica, mentre l'orario di punta è il sabato sera alle 21.

Segreti e novità

Per l'occasione, Deliveroo ha dato voce a uno dei suoi partner di Milano - città che registra un incremento costante di ordini di gelato - che partecipa alla manifestazione. «Il percorso della Gelato Week è stata una fonte di ispirazione e visto che il nostro store si trova presso la fermata California della metro blu, abbiamo pensato di associare questo colore al film Dune, in cui una speciale spezia trasforma il colore degli occhi proprio in blu. Abbiamo creato quindi questo nuovo gusto, già disponibile su Deliveroo, che fonde sapientemente banana, datteri, crema alla mandorla, grani del paradiso e un variegato al burro di noccioline», ha dichiarato Antonio Morgese, Mastro Gelataio e fondatore di Rigoletto. E ancora: «Le nostre tre gelaterie a Milano sposano la filosofia della classica gelateria di quartiere, tuttavia l'evolversi della città ha portato molti nostri abituali clienti a spostarsi. Grazie a Deliveroo, quelli che non riescono più a venire di persona hanno la possibilità di gustare comodamente a casa il gusto preferito della loro infanzia. In generale, tra i gusti più ricercati si confermano i classici stracciatella, pistacchio (che vendiamo in grandi quantità) nocciola e cioccolato fondente, tra i frutti più gettonati ci sono fragola e mango». II 30 marzo presso Officine del Volo si terrà un evento speciale per celebrare la conclusione della Gelato Week, con degustazioni e incontri con i migliori maestri gelatieri. Per l’occasione tante le masterclass con maestri gelatai, oltre alla “gelato master".