Arcaplanet festeggia il grande successo alla Dog Run di Milano

Accanto ad Arcaplanet, quest’anno si sono uniti alla Dog Run anche altri due importanti partner: Kippy e Natural Trainer.

Kippy, azienda innovativa specializzata nello sviluppo di dispositivi Customer IoT, ha offerto ai partecipanti la possibilità di scoprire le potenzialità dei suoi avanzati tracker GPS, in grado di localizzare il proprio Pet e monitorarne le attività quotidiane e i bisogni, garantendogli maggiore sicurezza e benessere. Natural Trainer, brand di Affinity con oltre 30 anni di esperienza nell’alimentazione per cani e gatti e un’ampia gamma di prodotti formulati con ingredienti funzionali e studiati per supportare le esigenze specifiche degli animali, ha portato alla Dog Run la sua filosofia basata sulla nutrizione naturale e bilanciata.

La corsa a sei zampe di 1,5 km ha avuto luogo sabato 5 aprile 2025 presso la Terrazza del MiCo (City Life) a partire dalle ore 15:00, affiancata questa volta anche da una nuova iniziativa, collaterale sia alla Dog Run che alla Family Run. Sempre dalla Terrazza del MiCo, infatti, è partita contestualmente la prima edizione della Puppy Run, un breve percorso dedicato ai cuccioli e ai loro Pet Parent. Per l’occasione, a ciascuno degli oltre 500 partecipanti è stata distribuita una sacca gara personalizzata contenente un kit dedicato: un pettorale di gara per i Parent e uno per i Pet, alcuni gadget e leaflet, una t-shirt per i Parent, un carnet di sconti Arcaplanet, Kippy e Natural Trainer spendibile in tutti i negozi del brand.

Ma la Dog Run non si è limitata solo alla corsa. Alle 11:00 di sabato 5 aprile hanno avuto infatti luogo presso la Terrazza del MiCo anche una serie di attività e dimostrazioni dei Cani Eroi, progetto nato oltre 10 anni fa dalla fruttuosa collaborazione tra Natural Trainer e Roberto Gasbarri, Presidente SICS Sezione Centro Meridionale. Le attività in questione sono state aperte a tutti i passanti e ai partecipanti alla Dog Run e alla Puppy Run.