Fondazione Polito: ecco il nuovo Studio Medico Sportivo

La Fondazione Polito ha inaugurato ufficialmente a Santa Maria di Castellabate (Salerno) il nuovo Studio Medico Sportivo dedicato al Passaporto Ematico, situato in Via Andrea Fortunato, nel cuore della città. Testimonial dell'evento, il tecnico Massimo Rastelli. «Questa struttura rappresenta un importante presidio per la prevenzione e la tutela della salute degli atleti - ha spiegato il presidente della Fondazione, Davide Polito - offrendo un servizio medico completo, altamente specializzato e allineato agli standard nazionali richiesti per l’idoneità sportiva». Ecco le prestazioni disponibili presso lo Studio: visita cardiologica con elettrocardiogramma a riposo, test da sforzo eseguito su treadmill o ciclo ergometro, spirometria per la valutazione della funzionalità respiratoria, prelievo per esami ematochimici completi, rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica. Lo studio si propone come punto di riferimento per atleti, famiglie e associazioni sportive, contribuendo alla costruzione di uno sport più sicuro, consapevole e protetto.

