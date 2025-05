Fondazione Polito: lo Studio Medico Sportivo è operativo

La Fondazione Fioravante Polito “Fortunato, Falzetti, Morosini", dal 2006 impegnata nella battaglia per l'adozione del Passaporto Ematico - obbligatoria per chiunque pratichi attività sportiva - fa registrare un altro risultato positivo. Lo Studio Medico Sportivo della Fondazione Fioravante Polito è operativo in via Andrea Fortunato a Santa Maria di Castellabate (Salerno): si tratta di un grandissimo passo avanti lungo il percorso volto alla tutela della salute e della prevenzione nello sport. La nuova struttura è un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli atleti e gli sportivi del territorio. Nello studio è possibile recarsi per effettuare le seguenti prestazioni: visita cardiologica con elettrocardiogramma a riposo, test da sforzo su treadmill o cicloergometro, spirometria per la valutazione della funzionalità respiratoria, prelievi per esami ematochimici completi, al fine del rilascio del certificato di idoneità sportiva, sia agonistica che non agonistica. «Una corretta prevenzione nello sport è fondamentale»: è il messaggio comune, lanciato dai medici della struttura, il dottor Augusto D'Aniello e Giovanni D'Auria, assieme al delegato allo sport Gianmarco Rodio, che hanno accolto con entusiasmo i primi atleti accorsi per sottoporsi agli esami del caso. «Un’iniziativa concreta a sostegno dello sport sano, controllato e sicuro - ha commentato il presidente della Fondazione, Davide Polito - in piena coerenza con la missione etica della Fondazione».