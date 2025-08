Fondazione Polito: nuovo Protocollo d'Intesa con il Centro Diagnostico Ventre di Salerno

È stato ufficialmente firmato il nuovo Protocollo d’Intesa tra Davide Polito, presidente della Fondazione Polito, e il Centro Diagnostico Ventre di Salerno, rappresentato dal dottor Giuseppe Ventre, presso la sede della Fondazione a Santa Maria di Castellabate (Salerno). «Questo accordo - spiega Polito - sancisce il prosieguo di una collaborazione solida e proficua, che da anni unisce le due realtà, confermando la volontà comune di offrire servizi sempre più innovativi e di qualità al territorio. Per l'occasione, la Fondazione e il Centro Diagnostico lanciano un appello alla cittadinanza: aderite al progetto del Passaporto Ematico, uno strumento prezioso per la prevenzione e la tutela della salute, che permette di avere sempre con sé i propri dati ematici in modo sicuro e immediato. Un passo importante per il futuro della salute di tutti!».