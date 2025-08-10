La Fondazione Polito e il Passaporto Ematico: ecco perché è uno strumento imprescindibile

La Fondazione Polito “Fortunato, Falzetti, Morosini" - Museo e Biblioteca del Calcio - di Santa Maria di Castellabate (Salerno) rilancia un messaggio fondamentale: «Il Passaporto Ematico intitolato a Andrea Fortunato, Piermario Morosini, Flavio Falzetti, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano, rappresenta uno strumento clinico di prevenzione, finalizzato al monitoraggio sistematico e continuativo di specifici parametri ematologici negli atleti. Consiste in un insieme strutturato di esami di laboratorio che consentono di rilevare precocemente eventuali anomalie ematologiche o condizioni patologiche subcliniche, permettendo interventi tempestivi a tutela della salute e dell’integrità fisica dell’atleta. Attraverso l’analisi regolare di marcatori ematici selezionati, il protocollo mira a individuare alterazioni che possano indicare stati di stress fisiologico, sovrallenamento, carenze nutrizionali, disfunzioni organiche o possibili pratiche dopanti. All’interno del protocollo del Passaporto Ematico è inoltre prevista la visita cardiologica sportiva, comprensiva di elettrocardiogramma a riposo ed eventualmente sotto sforzo, al fine di valutare la funzionalità cardiovascolare e identificare precocemente eventuali cardiopatie, aritmie o altre condizioni incompatibili con l’attività sportiva agonistica. L’adozione del Passaporto Ematico si configura come una procedura preventiva indispensabile per una valutazione oggettiva e dinamica dello stato di salute dell’atleta, garantendo un approccio integrato alla tutela della sua performance e sicurezza».