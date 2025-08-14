Fondazione Polito: a Paestum un “incrocio" davvero speciale

La Fondazione Polito “Fortunato, Falzetti, Morosini" - Museo e Biblioteca del Calcio di Santa Maria di Castellabate (Salerno) non si ferma mai. E nel programma di iniziative, destinate ad arricchirsi nel corso dei mesi a venire, nei giorni scorsi si è tenuto a Paestum un incontro conviviale con il dottor Vincenzo Santoriello: non semplicemente un medico dello sport, ma soprattutto il medico della Nazionale Italiana Under 21. Durante la serata si è discusso dell’importanza del Passaporto Ematico quale strumento di monitoraggio clinico e di prevenzione, nonché di una collaborazione con la Fondazione. Già, perché il messaggio è chiaro: tutti devono sottoporsi ai controlli necessari prima di iniziare qualsiasi attività sportiva. L'esame dei valori ematici e cardiaci è fondamentale perché venga rilasciato il certificato di idoneità all'attività sportiva.

