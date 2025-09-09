Fondazione Polito: al Museo del Calcio arriva una maglia molto speciale

La maglia di Luka Modric, esposta al Museo del Calcio “Andrea Fortunato” di Santa Maria di Castellabate (Salerno) e immortalata dall’obiettivo dello storico fotografo Dario Di Sessa, campeggia accanto al messaggio: “Lo sport inizia dalla prevenzione”. Un esempio perfetto, perché Modrić, a 40 anni, continua a sottoporsi a un rigoroso monitoraggio medico che gli permette di gestire al meglio il proprio fisico, prevenire gli infortuni e garantire una straordinaria longevità calcistica. Anche con questo omaggio al campione di mille battaglie con la maglia del Real Madrid e ora tesserato per il Milan in occasione del suo compleanno, proseguono le iniziative adottate dalla Fondazione Polito per l'adozione del Passaporto Ematico. Non si pratica un'attività sportiva senza i necessari controlli medici, a tutti i livelli.

