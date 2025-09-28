Fondazione Polito: a Villa Matarazzo arriva una maglia molto preziosa, che sa di futuro

La foto, scattata da Dario Di Sessa, è emblematica: siamo davanti alla splendida Villa Matarazzo «che ospita la nostra casa della memoria calcistica - si legge in una nota della Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate (Salerno) -. Oggi accogliamo un “10” speciale: la maglia di Kenan Yildiz, simbolo di creatività e coraggio, valori che raccontiamo ogni giorno nel Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato”. Vi aspettiamo tra libri, foto e cimeli che tengono viva la storia di Andrea e di chi ama questo sport. Entrate: qui il passato ispira il futuro». Da oggi, dunque, il Museo si arricchisce di un nuovo ingresso, che va a fare compagnia alla serie pressoché infinita di cimeli provenienti da ogni parte del mondo, gentilmente concessi per far sì che la memoria sia custodita nel tempo. E al contempo proseguono le iniziative della Fondazione Polito "Fortunato, Falzetti, Morosini", in nome della prevenzione e della salute degli atleti. La battaglia per l'adozione del Passaporto Ematico non si ferma mai.