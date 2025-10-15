Polito: «Dal Passaporto Ematico al Premio Andrea Fortunato, tutte le novità»

La Fondazione Polito - Museo e Biblioteca del Calcio di Santa Maria di Castellabate (Salerno) è sempre in linea nella battaglia per l'adozione del Passaporto ematico, ma non solo. Parola del presidente Davide Polito, che si confessa in quest'intervista.

Presidente, ci può spiegare i progetti della Fondazione?

«Ci sono molti progetti in programma, ma ora ci concentriamo sul Premio Andrea Fortunato che si terrà il 1° dicembre al Centro di Ricerca Neuromed di Pozzilli (Isernia)».

Quest’anno avete cambiato sede, dal Coni di Roma a Pozzilli.

«Sì, abbiamo scelto una sede importante perché si svolge in un ambiente ospedaliero, in linea con il legame del premio al Passaporto ematico».

Ci può spiegare meglio?

«Sì, ci saranno diverse novità. Allestiremo una stanza con medici che effettueranno visite a giovani sportivi e altre iniziative importanti sulla tutela della salute a partire dai sei anni».

Che cos'è il Passaporto ematico?

«Il Passaporto ematico è fondamentale, perché permette di prevenire situazioni gravi e di salvare tante vite. Attraverso controlli accurati e costanti, garantisce agli atleti una pratica sportiva sicura e responsabile. Non è solo un documento sanitario, ma uno strumento di tutela e prevenzione che rappresenta una vera conquista per la salute nello sport».

La collaborazione con Neuromed è significativa per voi.

«Sì, è fondamentale ed è un onore aver firmato un protocollo d’intesa con la Fondazione Neuromed, un’eccellenza del Sud».

La Fondazione ha anche istituito uno studio medico: un grande risultato, fatti concreti.

«Sì, è un traguardo storico aver aperto uno studio medico a Santa Maria di Castellabate per la prevenzione degli atleti. Un passo concreto per garantire controlli e sicurezza a chi pratica sport».

Presidente, ci può anticipare qualche premiato?

«Quest’anno manterremo il massimo riserbo, ma posso dire che ci saranno molte sorprese e saranno presentate iniziative importanti da espandere in tutta Italia».