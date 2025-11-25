Tuttosport.com
Fondazione Polito: tutto pronto per il XVI Premio Andrea Fortunato, appuntamento il 1° dicembre

Alla Neuromed di Pozzilli (Isernia) l'appuntamento dedicato al grande Igor Protti. E con un premio speciale assegnato a Giovanni Malagò
1 min
FortunatopolitoFondazione
Fondazione Polito: tutto pronto per il XVI Premio Andrea Fortunato, appuntamento il 1° dicembre

Un appuntamento da fissare in agenda: lunedì 1 dicembre, presso il Centro di Ricerca Neuromed di Pozzilli (Isernia). È lì che sarà ospitata la sedicesima edizione del 'Premio Andrea Fortunato: lo sport è vita', promosso dalla Fondazione Polito di Santa Maria di Castellabate (Salerno) in collaborazione con la Fondazione Neuromed. Il riconoscimento, dedicato al grande campione Igor Protti, rappresenta un importante momento di sensibilizzazione sul tema della salute nello sport. Durante l’evento si discuterà dell’adozione del Passaporto Ematico, intitolato ad Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano, che mira a includere anche gli esami ematici e cardiaci tra quelli attualmente previsti come obbligatori per ottenere l’idoneità sportiva. Saranno approfonditi il valore e l’importanza della prevenzione attraverso il Passaporto Ematico nel corso di un incontro-dibattito moderato dal giornalista Antonio Vuolo, che si concluderà con la consegna dei riconoscimenti a figure di rilievo del mondo della medicina e dello sport. Da segnalare un premio speciale assegnato a Giovanni Malagò.

