Fondazione Polito: l'ultima novità per contrastare le morti improvvise

La Fondazione Polito - Museo e Biblioteca del Calcio “Fortunato, Falzetti, Morosini" - di Santa Maria di Castellabate (Salerno) non si ferma mai. L'ultima novità è legata al software d'avanguardia ad alta tecnologia per lo studio delle morti improvvise, firmato Fondazione Polito. Nello studio di Santa Maria di Castellabate diretto dal Dottor Roberto Viceconti è offerto un nuovo servizio: si tratta di un progetto innovativo con nuovo software specialistico e apparecchiature di alto livello potenziate dall’Intelligenza Artificiale, per analisi più rapide e risultati più precisi. L'obiettivo non cambia: la prevenzione e la salute degli atleti, con l'adozione del Passaporto Ematico, un certificato di idoneità all'attività sportiva, rilasciato a chi intende sottoporsi ai controlli dei valori sia ematici sia cardiaci, fondamentali prima di cominciare a praticare sport.