Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Fondazione Polito e Mennea: tutto pronto per la seconda edizione del Premio dedicato al grande Pietro

Riconoscimenti speciali e ospiti illustri: il 24 gennaio a Castellabate per omaggiare una leggenda e sensibilizzare sull'importanza del Passaporto Ematico
1 min
politoFondazioneMennea
La Fondazione Polito e Mennea: tutto pronto per la seconda edizione del Premio dedicato al grande Pietro

Scrittori provenienti da tutta Italia e ospiti illustri si ritroveranno a Santa Maria di Castellabate (Salerno) il 24 gennaio, in occasione della cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Letterario Sportivo dedicato a Pietro Mennea, in programma a Villa Matarazzo presso la sede del Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato”, con il patrocinio del Comune di Castellabate. Il Premio, organizzato dalla Fondazione Polito, è fortemente legato al tema del Passaporto Ematico, caro a Mennea: un’iniziativa che lo vedeva in prima linea, al fianco dell’amico Davide, per sensibilizzare l’Italia sull’importanza della prevenzione. Un messaggio concreto e attuale, promosso attraverso visite mediche e controlli effettuati presso studi medici autorizzati, con l’obiettivo di diffondere una vera cultura della salute. Premi speciali saranno assegnati al magistrato Catello Maresca, al cardiologo dello sport Giuseppe Colangelo, all’insegnante Roberto Funicello e al dirigente sportivo Giuseppe Stanzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lifestyle

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS