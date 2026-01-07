La Fondazione Polito e Mennea: tutto pronto per la seconda edizione del Premio dedicato al grande Pietro

Scrittori provenienti da tutta Italia e ospiti illustri si ritroveranno a Santa Maria di Castellabate (Salerno) il 24 gennaio, in occasione della cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Letterario Sportivo dedicato a Pietro Mennea, in programma a Villa Matarazzo presso la sede del Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato”, con il patrocinio del Comune di Castellabate. Il Premio, organizzato dalla Fondazione Polito, è fortemente legato al tema del Passaporto Ematico, caro a Mennea: un’iniziativa che lo vedeva in prima linea, al fianco dell’amico Davide, per sensibilizzare l’Italia sull’importanza della prevenzione. Un messaggio concreto e attuale, promosso attraverso visite mediche e controlli effettuati presso studi medici autorizzati, con l’obiettivo di diffondere una vera cultura della salute. Premi speciali saranno assegnati al magistrato Catello Maresca, al cardiologo dello sport Giuseppe Colangelo, all’insegnante Roberto Funicello e al dirigente sportivo Giuseppe Stanzione.