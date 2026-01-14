Burdisso al fianco della Fondazione Polito: «Fate tutti il Passaporto Ematico»

L'ex difensore Nicolas Burdisso, che in Italia ha indossato le maglie di Inter, Roma, Genoa, Torino e per anni è stato un vero punto fermo della nazionale argentina, ci mette la faccia per una causa che va oltre il calcio. In un video di sostegno alla Fondazione Polito - Museo e Biblioteca del Calcio “Fortunato, Falzetti, Morosini" - di Santa Maria di Castellabate (Salerno), Burdisso invita tutti a informarsi e ad agire su un gesto concreto che può fare la differenza: il Passaporto Ematico. Burdisso, oggi direttore sportivo del Monza, nel calcio è sempre stato sinonimo di solidità, sacrificio e responsabilità. Oggi porta gli stessi valori fuori dal campo, ricordando che la prevenzione non è una parola astratta ma un’azione reale. Il Passaporto Ematico è uno strumento fondamentale perché permette di monitorare nel tempo i principali parametri del sangue, individuando variazioni sospette e segnali precoci che spesso, se ignorati, arrivano tardi. In poche parole: aiuta a intercettare problemi prima che diventino emergenze. «Lancio un appello - dice Burdisso -: fate il Passaporto Ematico, salva la vita».