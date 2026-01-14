Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Burdisso al fianco della Fondazione Polito: «Fate tutti il Passaporto Ematico»

L'ex stella della nazionale argentina da Monza lancia l'appello: «È un documento che salva la vita».
3 min
politoFondazionePassaporto
Burdisso al fianco della Fondazione Polito: «Fate tutti il Passaporto Ematico»

L'ex difensore Nicolas Burdisso, che in Italia ha indossato le maglie di Inter, Roma, Genoa, Torino e per anni è stato un vero punto fermo della nazionale argentina, ci mette la faccia per una causa che va oltre il calcio. In un video di sostegno alla Fondazione Polito - Museo e Biblioteca del Calcio “Fortunato, Falzetti, Morosini" - di Santa Maria di Castellabate (Salerno), Burdisso invita tutti a informarsi e ad agire su un gesto concreto che può fare la differenza: il Passaporto Ematico. Burdisso, oggi direttore sportivo del Monza, nel calcio è sempre stato sinonimo di solidità, sacrificio e responsabilità. Oggi porta gli stessi valori fuori dal campo, ricordando che la prevenzione non è una parola astratta ma un’azione reale. Il Passaporto Ematico è uno strumento fondamentale perché permette di monitorare nel tempo i principali parametri del sangue, individuando variazioni sospette e segnali precoci che spesso, se ignorati, arrivano tardi. In poche parole: aiuta a intercettare problemi prima che diventino emergenze. «Lancio un appello - dice Burdisso -: fate il Passaporto Ematico, salva la vita».

Cultura e prevenzione

Il messaggio è diretto: prendersi cura della propria salute è un atto di forza. Non serve essere atleti professionisti per fare squadra con la prevenzione. Serve solo la decisione di non rimandare. Il Passaporto Ematico significa controllo, continuità e attenzione, tre elementi che possono salvare la vita. E la Fondazione Polito da vent'anni lavora quotidianamente per diffondere cultura sanitaria e accesso alla prevenzione. «Avere un volto sportivo riconosciuto come Nicolas Burdisso al fianco di questo progetto è un segnale potente - spiega il presidente Davide Polito -: la salute è un campionato che si gioca ogni giorno e si vince con scelte semplici ma costanti. Se vuoi fare la tua parte, informati, sostieni la Fondazione e valuta di eseguire il Passaporto Ematico. È un passo concreto, misurabile e utile. Per te e per chi ti sta vicino».

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lifestyle

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS