La Fondazione Polito, il Premio Mennea e una visita molto speciale

Il giudice Catello Maresca è stato ospite della Fondazione Polito a Santa Maria di Castellabate (Salerno) in occasione della cerimonia di premiazione del Premio Letterario Sportivo "Pietro Mennea", l’unico ufficialmente riconosciuto dalla famiglia Mennea e patrocinato dalla Fondazione Pietro Mennea. E prima dell'evento, Maresca ha fatto visita allo studio medico istituito dalla Fondazione Polito (la cui battaglia per l'adozione del Passaporto Ematico prosegue imperterrita) e diretto dal Dottor Roberto Viceconti. Durante la visita ha osservato i cimeli donati alla Fondazione, in particolare si è soffermato sulla maglia rossa di Diego Armando Maradona, esposta all’interno dello studio medico. Il Premio “Pietro Mennea" si propone lo scopo di promuovere i valori positivi dello sport, di cui Mennea è stato uno straordinario esempio, tra cui la passione, la lealtà, il rispetto (di regole, arbitri, giudici, pubblico), la solidarietà verso chi si trova in difficoltà, la lotta al doping, la forza, il cuore e la voglia di concretizzare i propri sogni.