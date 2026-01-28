Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Fondazione Polito, il Premio Mennea e una visita molto speciale

Grande successo del riconoscimento dedicato a uno straordinario campione. Il giudice Maresca tra gli ospiti illustri
1 min
politoFondazionecastellabate
La Fondazione Polito, il Premio Mennea e una visita molto speciale

Il giudice Catello Maresca è stato ospite della Fondazione Polito a Santa Maria di Castellabate (Salerno) in occasione della cerimonia di premiazione del Premio Letterario Sportivo "Pietro Mennea", l’unico ufficialmente riconosciuto dalla famiglia Mennea e patrocinato dalla Fondazione Pietro Mennea. E prima dell'evento, Maresca ha fatto visita allo studio medico istituito dalla Fondazione Polito (la cui battaglia per l'adozione del Passaporto Ematico prosegue imperterrita) e diretto dal Dottor Roberto Viceconti. Durante la visita ha osservato i cimeli donati alla Fondazione, in particolare si è soffermato sulla maglia rossa di Diego Armando Maradona, esposta all’interno dello studio medico. Il Premio “Pietro Mennea" si propone lo scopo di promuovere i valori positivi dello sport, di cui Mennea è stato uno straordinario esempio, tra cui la passione, la lealtà, il rispetto (di regole, arbitri, giudici, pubblico), la solidarietà verso chi si trova in difficoltà, la lotta al doping, la forza, il cuore e la voglia di concretizzare i propri sogni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lifestyle

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS