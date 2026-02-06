Il giornalista sportivo Daniele Bartocci tra gli under 40 più influenti al mondo

Sacrificio, tenacia e passione

Daniele Bartocci, nipote del primo vice-allenatore italiano di Julio Velasco, Alberto Santoni (Volley Jesi, 1983, a cui ha dedicato anche un saggio storico esclusivo), ha espresso a Radio Radio il significato del riconoscimento, enfatizzando i valori della perseveranza e della fiducia nel panorama nazionale: «Sono onorato di aver ricevuto a Roma questo importante riconoscimento di Top 40 Under 40. È un premio che mi dà ancor più stimoli e motivazioni per continuare il mio percorso professionale con grinta e sacrificio, all’interno del panorama sport&food, da sempre le mie passioni. Un riconoscimento che voglio condividere con tutti coloro che mi hanno sostenuto negli anni. Ma anche e soprattutto con tutti quei giovani che credono fortemente nei valori del sacrificio, scegliendo di restare e investire nel proprio paese, costruendo altresì valore con tenacia e passione». Daniele Bartocci, negli anni ospite di vari programmi e rubriche nazionali sport and food, nel corso della sua carriera ha vinto anche il Myllennium Award 2020 (premiato dall'allora ministro Vincenzo Spadafora) e il premio Pietro Mennea 2024 Sport e Resilienza, confermando la sua influenza trasversale tra economia, comunicazione e valori sportivi. E’ nato a Jesi come Roberto Mancini: «Il Mancio? Spero di vederlo presto in Serie A - ha concluso Bartocci -. Serve eccome al nostro calcio. Ha vinto e dominato agli Europei: merita il meglio, è un Numero Uno».