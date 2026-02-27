Sport, moda, musica, cultura: ecco “Unexpected"

In occasione della Milano Fashion Week , all’interno degli spazi dell’Università Bocconi, Adidas ha presentato “Unexpected”, un’esperienza immersiva per ridefinire il dialogo tra sport, moda, musica e cultura in uno spettacolo unico e dalla prospettiva inedita, a cui hanno preso parte diversi atleti dello sport italiano e mondiale, modelli e il cantante Mahmood , protagonista poi di una performance esclusiva. Fra i presenti, Alessandro Del Piero, ex capitano e leggenda della Juventus, da anni testimonial del marchio tedesco, che ha indossato la Jersey Italia 1970s, reinterpretazione contemporanea della storica maglia azzurra di quel decennio. Insieme a lui, sul palco nell’inedito ruolo di modelli, i calciatori dell’Inter Federico Dimarco e Davide Frattesi , Rafael Leao del Milan e Giacomo Raspadori dell’Atalanta, il cestista Carsen Edwards (Virtus Bologna), gli atleti olimpici e paralimpici, estivi ed invernali, Giorgio Malan (pentatleta), Dorothea Wierer (biatleta), Ambra Sabatini (velocità e salto in lungo), la campionessa di Hyrox, Camilla Massa . Adidas, forte di una rinnovata energia e di una credibilità globale, ha voluto unire per la prima volta sulla passerella sport e fashion, pilastri identitari del brand, riaffermando il ruolo di protagonista culturale nel panorama contemporaneo.

Spettacolo e innovazione

“Unexpected” si è diviso in tre atti: il primo ha preso forma in uno showcase immersivo, durante il quale modelli e ballerini hanno animato lo spazio con una coreografia diffusa, valorizzando outfit iconici capaci di fondere silhouette contemporanee, innovazione e pezzi d’archivio in un dialogo dinamico tra passato e futuro; il secondo ha segnato un deciso cambio di ritmo ed energia con protagonisti calciatori e atleti; il terzo ha visto lo show musicale di Mahmood, in total look Adidas. «Con Adidas “Unexpected” portiamo in scena ciò che il brand è diventato oggi: non più solo sport, non solo moda, ma un linguaggio culturale condiviso - ha spiegato Alessandra Furia, Senior Brand Director Adidas -. Nato sui campi da gioco e cresciuto nelle sottoculture creative, Adidas mette per la prima volta questi mondi sullo stesso piano: i calciatori diventano modelli, le jersey si abbinano all’eleganza sartoriale e la performance dialoga con lo stile. “Unexpected” è pensato come un’esperienza aperta alla community, un momento di partecipazione reale che riflette un cambiamento già in atto: lo sport non influenza più soltanto la moda, ne è parte integrante».

Anche Buffon, Chiellini e...

Sulla passerella si sono alternati 40 outfit con diverse linee Adidas, come Originals, Sportswear & Training, Football, Running & Outdoor. Grande spazio alla giacca “Climawarm” caratterizzata dalla nuova tecnologia di pre-riscaldamento ad alte prestazioni; presenti le sneaker iconiche del marchio, Superstar, Adistar, Samba, BW Army, Terrex Freehiker e Agravic, Evo Sl, Predator, F50 e la nuova Hyperboost. Fra gli ospiti della serata, altri miti del calcio azzurro e juventino come Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio e Gianluca Zambrotta, poi Massimo Oddo, Alessandro Matri con Federica Nargi, Francesco Camarda, Destiny Elimoghale, Valentina Giacinti, Martina Rosucci, Nadine Sorelli e Regina Baresi, Michele Lamaro, Madame e Marracash.