L’arnica Dr. Theiss, leader nel mercato di riferimento, festeggia quest’anno i suoi primi 30 anni

“La nostra forza è nella qualità delle materie prime e nella coerenza - dichiara Elisabetta Rossini , Amministratore Delegato Naturwaren Italia -. Crediamo fortemente nelle nostre scelte, sappiamo che disponiamo di una filiera controllata e di un prodotto eccellente, unico nel suo genere, e i consumatori ci confermano che percorriamo la strada giusta, scegliendo la nostra Arnica tra tutte le alternative disponibili sugli scaffali: proprio in questi giorni la gamma Arnica è stata Eletto Prodotto dell’Anno 2026 nella categoria Benessere muscoli e articolazioni, un bellissimo riconoscimento per noi.”

L’Arnica Dr. Theiss è l’unica sviluppata in ambiente farmaceutico, e il brand si distingue per prodotti con la più preziosa concentrazione di arnica montana, la varietà più ricca di fitocomplessi utili per fornire sollievo e lenire la cute aiutandola in caso di fastidi muscolari e articolari. Per celebrare questo speciale compleanno, Dr. Theiss ha indetto per il 2026 un concorso ricco di premi: dal 1 marzo al 31 dicembre i consumatori che acquisteranno nelle farmacie aderenti Arnica gel forte, Arnica Crema Effetto Termico 50ml e 100ml, Arnica e Artiglio del Diavolo 50ml e 100ml, Arnica Bambini, Arnica Forte Aqua Gel, potranno partecipare all’estrazione di un premio al giorno (30 premi al mese, per un totale di 300 premi). Tanti e diversi i premi in palio: E-Bike Nilox, Auricolari True Wireless Flips, Friggitrice ad Aria Moulinex, Smartwatch Garmin, Tappetino Fitness Head, Frullatore portatile Kitchenaid, Spin Bike Head motorizzata, Bilancia Smart Garmin, Palla Ginnica Head, Kit Olivenol idratazione quotidiana, Kit Solari Protezione estate, Kit Piedi cura e morbidezza. Inoltre sarà disponibile in farmacia, parafarmacia ed erboristeria lo speciale SET ArniVersario in edizione limitata, contenete Arnica Gel Forte 50ml e Arnica Shower gel 150ml.

L’ARNICA

L’arnica (Arnica Montana L) è un’erba perenne montana che cresce in vaste aree del mondo, in pascoli di montagna con clima fresco e soleggiato, dimostrando un’ottima capacità di adattamento al territorio. È, fin dai tempi antichi, uno dei più noti rimedi naturali contro i dolori muscolari e articolari. Le sue qualità benefiche vengono infatti citate per la prima volta dalla monaca benedettina Santa Ildegarda nel 1100; nella tradizione popolare l’arnica era chiamata tabacco di montagna, perché le sue foglie essiccate erano usate come tabacco da naso. Oggi questa pianta è riconosciuta da organi ufficiali quali la commissione E. che si occupa appunto di piante dalle accertate proprietà terapeutiche. Diverse parti dell’arnica montana contengono sostanze attive, ma è il fiore il “cuore benefico” della pianta: ricco di svariate molecole ad azione antinfiammatoria ed analgesica, tra cui spiccano elenalina e diidroelenalina. Per questo motivo il fiore dell’arnica viene raccolto nel suo tempo balsamico, ovvero di fioritura perfetta, nei mesi di luglio ed agosto, ed utilizzato per preparare la tintura di arnica, responsabile dell’azione del preparato in cui viene inserita (gel, creme o lozioni). La filiera del Dr. Theiss è una garanzia di qualità, dalla coltivazione al prodotto finito. Una lunga esperienza - oltre 30 anni - nella ricerca estrattiva e formulativa permette di offrire prodotti con alta concentrazione e purezza. Il fitocomplesso comprende flavonoidi, antiossidanti e antinfiammatori, alcoli triterpenici, ad attività antimicrobica e antifungina, cumarine, attivatori della circolazione locale, derivati dell’acido caffeico, ad attività antiossidante, lattoni sesquiterpenici che conferiscono alla miscela effetti antinfiammatori e analgesici.

Grazie al complesso dei componenti, le formulazioni a base di arnica Dr. Theiss sono utilizzabili in caso di dolori muscolari, distorsioni, traumi, ematomi, punture d’insetti. Sono pertanto ideali per gli sportivi, per chi si è sottoposto a un intervento chirurgico - in quanto aiutano a contrastare in modo naturale dolore, gonfiori e lividi - per lievi contusioni e piccole botte dei bambini: Dr. Theiss offre prodotti specifici per esigenze specifiche, in grado di donare sollievo immediato e favorire i processi di rigenerazione. Dr. Theiss, oltre ad ARNITHEI GEL (Medicinale tradizionale con tintura di arnica al 24% che rappresenta l’unico medicinale da banco di classe OTC registrato in Italia) propone numerose soluzioni a base di arnica.

ARNICA CREMA EFFETTO TERMICO

Arnica Crema ad effetto riscaldante è stata formulata seguendo le più recenti ed innovative conoscenze per offrire una crema corpo a base di Arnica, estratto di Peperoncino e olio essenziale di Rosmarino, in grado di donare istantaneamente sollievo e benessere. Grazie all’azione rubefacente dell’estratto di capsico e alla presenza di canfora trasmette una piacevole sensazione di calore sulla zona trattata. Favorisce la decontrazione muscolare (es. torcicollo d’estate dovuto all’aria condizionata o i finestrini aperti), aiuta alla ripresa per dolori articolari al risveglio e prima di andare a dormire, prepara i muscoli e le articolazioni a sforzi fisici (es. lavori pesanti nella stagione fredda).

ARNICA BAMBINI

Gli specialisti dell’arnica Dr. Theiss hanno studiato una formulazione adatta per la pelle del corpo particolarmente delicata dei bambini. Questa formulazione prevede una combinazione unica di arnica arnica montana – dalle proprietà antinfiammatorie e analgesiche - e calendula - dall’azione lenitiva e disarrossante. - per alleviare fastidi e donare sollievo immediato. Il Burro di Karité e l’Olio di Semi di Girasole nutrono la pelle delicata. Adatta per bambini a partire da 1 anno, è priva di alcol, studiata per affrontare le specifiche esigenze dei bambini, dai lividi ai dolori di crescita, fino ai fastidi post-vaccinazione e alle irritazioni cutanee. L’applicazione è semplice, si assorbe rapidamente, senza ungere, perfetta per un utilizzo frequente e pratico.

ARNICA E ARTIGLIO DEL DIAVOLO

Dr. Theiss Arnica & Artiglio del Diavolo Crema Gel è una formulazione cosmetica studiata per offrire una sensazione di sollievo e benessere sulla cute, ideale soprattutto a livello delle articolazioni (polsi, gomiti, ginocchia). Il prodotto nasce nei laboratori Dr. Theiss e unisce due piante note per la loro tradizione erboristica: arnica e artiglio del diavolo, perfette da utilizzare in associazione a un massaggio coadiuvante. Dona sollievo da infiammazioni articolari e muscolari, ideale per il trattamento di dolori reumatici, di dolori lombari e tendiniti.

ARNICA FORTE AQUA GEL

Arnica Forte Aqua Gel DrTheiss è un gel rinfrescante studiato per dare sollievo e comfort immediato alle zone più soggette a tensioni muscolari e affaticamento, come collo, spalle, schiena e gambe. La sua texture leggera in gel acquoso si assorbe rapidamente, senza ungere e senza lasciare residui, rendendolo un prodotto perfetto per tutti i giorni perché non macchia i vestiti. La formulazione unisce estratto di Arnica montana, nota per le sue proprietà lenitive, a Glucosamina solfato e Metilsulfonilmetano (MSM), che contribuiscono a migliorare la mobilità articolare e il comfort muscolare. Grazie alla sua azione rinfrescante e lenitiva dona sollievo immediato a muscoli e articolazioni affaticati, allevia la sensazione di tensione e pesantezza, aiuta a ridurre rigidità e gonfiore localizzato, favorisce la mobilità e il recupero muscolare. Un alleato quotidiano per chi pratica sport, trascorre molte ore in piedi o soffre di dolori ricorrenti.

ARNICA GEL FORTE

Dr. Theiss Arnica Gel Forte applicato sulla cute del corpo allevia i fastidi, è ideale per il massaggio prima e dopo uno sforzo fisico o un’attività sportiva intensa e prolungata. Il gel si assorbe rapidamente e non unge, donando una piacevole sensazione di freschezza e sollievo Con 15% tintura di arnica montana su 100 gr di prodotto, è in grado di combattere piccoli traumi, ridurre gonfiore da stiramenti, tendiniti e distorsioni, Versamenti ed ematomi e preparare il tono muscolare allo sforzo fisico. La combinazione dei principi attivi dell’arnica Dr. Theiss interviene bloccando il processo infiammatorio con un'azione cortison-simile.

SET ARNIVERSARIO IN EDIZIONE LIMITATA

Kit completo per il benessere muscolare. Bagnoschiuma quotidiano a base di arnica per donare freschezza e vitalità ai muscoli, accompagnato dal bestseller Arnica Gel Forte per i piccoli infortuni di tutti i giorni.