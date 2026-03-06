Fondazione Polito: le ultime novità. C'è anche la fiaccola...

Presidente Davide Polito, quali sono i prossimi progetti della Fondazione?

«Stiamo lavorando a una cerimonia straordinaria in programma a maggio, a Napoli, a bordo della nave da crociera Msc Divina, dove si terrà un convegno internazionale dedicato alla medicina dello sport».

Ci spieghi meglio.

«Il convegno sarà incentrato sulla prevenzione medica e sul tema del Passaporto Ematico, uno strumento importante per la tutela della salute degli atleti e per la promozione di una cultura sportiva sempre più sana e consapevole».

Quale sarà la novità?

«La grande novità sarà l’accensione della Fiaccola della Prevenzione».

Come si svolgerà?

«Nei prossimi giorni sarà comunicato ufficialmente il percorso della fiaccola, che attraverserà diverse città, portando con sé un forte messaggio di sensibilizzazione, prevenzione e valori sportivi».

La prima tappa?

«La prima tappa è fissata per il 10 maggio al Cilento Outlet di Eboli, organizzata insieme alla direttrice Veneranda Pascale. Arriveremo con la fiaccola e saranno presenti anche altre sorprese che renderanno l’evento ancora più speciale».

Dove sarà portata ancora?

«La Fiaccola della Prevenzione toccherà Napoli, Salerno, Vallo della Lucania, Castellabate e Agropoli, per poi concludere il suo percorso al Giffoni Film Festival, in un contesto di grande partecipazione e visibilità. Sarà un viaggio fatto di energia, partecipazione e valori autentici, perché lo sport non è soltanto competizione ma anche salute, educazione e prevenzione. La Fiaccola della Prevenzione vuole essere proprio questo: un simbolo acceso sul futuro, capace di unire territori, giovani e comunità nel segno del benessere e del fair play».