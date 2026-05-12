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La Fiaccola della Prevenzione accende il Cilento Outlet: salute, emozione e consapevolezza

Giornata emozionante per la Fondazione Polito. I dettagli del convegno sul Passaporto Ematico
1 min
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La Fiaccola della Prevenzione accende il Cilento Outlet: salute, emozione e consapevolezza

Domenica 10 maggio nel pomeriggio, al Cilento Outlet di Eboli, si è svolta la prima tappa della Fiaccola della Prevenzione: una giornata dedicata alla salute, alla sensibilizzazione e alla cultura della prevenzione. Alle 15 si è tenuto il convegno sul Passaporto Ematico, con gli interventi dei relatori Paolo Negri, Davide Polito, Roberto Viceconti, Giuseppe Ventre e Jacopo Gubitosi. A moderare l’incontro è stata Raffaella Giaccio. Testimonial dell’iniziativa Sasà Avallone, premiato insieme a Veneranda Pascale, Gennaro Avino e Alfonso Mangone per il loro impegno e contributo. Il momento più emozionante della giornata è stato l’accensione della fiaccola, portata simbolicamente tra le vie del centro commerciale: un gesto forte, capace di unire partecipazione, speranza e responsabilità collettiva. La giornata si è conclusa con visite mediche dimostrative, confermando il valore concreto di un’iniziativa che non si limita a parlare di prevenzione, ma la porta tra la gente.

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