La Fondazione Polito e il Passaporto Ematico: la battaglia continua

Proseguono le attività della Fondazione Polito “Fortunato, Falzetti, Morosini" che da Santa Maria di Castellabate (Salerno) continua a veicolare ovunque il messaggio legato alla necessità di adottare il Passaporto Ematico, unico e vero strumento sanitario di prevenzione e tutela della salute. Dal 2006 non passa giorno senza che la Fondazione non promuova i valori dello sport, della cultura, dell'inclusione e della crescita delle nuove generazioni, ispirandosi ai principi di lealtà, impegno e responsabilità sociale. Sono cinque i punti chiave: sport e benessere, cultura e formazione, inclusione e uguaglianza, sostenibilità e territorio, prevenzione. E dal 4 dicembre 2019 il presidente onorario della Fondazione è Giovanni Malagò, «figura di straordinaria autorevolezza e prestigio nel panorama sportivo italiano e internazionale - dichiara il presidente Davide Polito -, guida di eccellenza, punto di riferimento di valori, sostegno strategico alla missione della Fondazione. Con la sua esperienza, passione e visione per lo sport, Malagò rafforza il nostro impegno per una società più attiva, inclusiva e coesa. Lo sport italiano, con la guida e l'esperienza di Malagò, rappresenta un modello di valori, competenza e autorevolezza, riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Da Malagò - conclude Polito (nella foto con la moglie Monica, vicepresidente della Fondazione, e Malagò) in un comunicato pubblicato sulle pagine social della Fondazione - dobbiamo prendere esempio, averlo come presidente della Figc sarebbe un onore per l'Italia e per tutto il mondo dello sport».