Il grande cuore rossonero al fianco della Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate (Salerno), da sempre impegnata nella battaglia per l'adozione del Passaporto Ematico. Gesto di grande sensibilità e vicinanza da parte del Milan, che ha donato alla Fondazione Polito due prestigiose maglie ufficiali autografate dai campioni Adrien Rabiot e Luka Modrić. Un dono speciale, accompagnato da un affettuoso messaggio del team di comunicazione rossonero, che testimonia ancora una volta come il calcio sappia andare oltre il terreno di gioco, diventando simbolo di solidarietà, condivisione e attenzione verso il sociale. Il presidente Davide Polito, a nome dell’intera Fondazione, esprime un sentito ringraziamento al Milan per questo importante gesto di vicinanza e sensibilità. «Quando i grandi campioni e le grandi società sportive scendono in campo per la solidarietà - ha commentato - a vincere è tutto lo sport! Grazie Ac Milan!».