Monotheme, Il Libro degli Agrumi si arricchisce di 3 acque profumate

Scritto ispirandosi alle molecole olfattive dei fiori e dei frutti della grande famiglia degli Agrumi, Monotheme IL LIBRO DEGLI AGRUM I racconta la storia delle note più diffusive e frizzanti del mondo del profumo. La collezione di fragranze dallo stile inconfondibile, tradizionale e di grande eleganza, si arricchisce di tre acque profumate che interpretano in maniera fedele e monotematica le più famose note agrumate.

La collezione Monotheme Il Libro degli Agrumi si rivolge a donne e uomini che ricercano nella propria fragranza il tocco frizzante e piacevole delle note agrumate. Prediligono note olfattive stimolanti, caratterizzate dalla freschezza e dalla capacità d’inebriare mente e corpo con il loro sentore fatto di pura effervescenza.

FOCUS SUL DESIGN

Le acque sono racchiuse in un pratico erogatore a spruzzo da 300 ml per poter creare una nuvola di fragranza nella quale immergersi. Il flacone è rivestito con una preziosa etichetta con EFFETTO TATTILE che richiama quella dell’EDT e che identifica ciascuna delle tre referenze dando vita ad una collezione in perfetta armonia.

LE TRE FRAGRANZE

L'acqua profumata Zagara esprime un incredibile fascino ed un’immensa femminilità inebriando con una fragranza estremamente sofisticata ed elegante.

L’ acqua profumata Bergamotto è caratterizzata dalla ricercatezza di questa nota. L'eleganza di questa preziosa materia prima viene esaltata in ogni sfaccettatura grazie ad un narcotico bouquet fiorito.

L’acqua profumata Boccioli di Limone è frizzante e decisa, creata esaltando le note più fresche e succose del limone. Il tocco fiorito nelle note di cuore dona una sfaccettatura unica a questa inimitabile fragranza.